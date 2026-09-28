رئيس وزراء بريطانيا يترأس اجتماع «كوبرا» لبحث الحادث الأمني قرب قاعدة فيرفورد

أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام أنه سيترأس اجتماعا للجنة الطوارئ التابعة للحكومة (كوبرا)، لبحث الحادث الأمني الذي وقع أمس بالقرب من قاعدة "فيرفورد" الجوية الملكية التي تستضيف قوات أمريكية.

وأوضح بيرنهام - في تصريح لوسائل إعلامية نقلتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الإثنين- أنه سيترأس اجتماع كوبرا في وقت لاحق اليوم للتأكد من أن لديه صورة كاملة عن الوضع.. وتقدم بالشكر للشرطة والأجهزة الأمنية وخدمات الطوارئ للجهود التي بذلوها للتعامل مع الحادث، وشكر المواطنين الذين نبهوا السلطات بشأن الحادث،

جدير بالذكر أن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية كانت قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن المشتبه بهم الخمسة المحتجزين على خلفية الحادث الأمني قرب قاعدة "فيرفورد" مواطنون بريطانيون من لندن تتراوح أعمارهم ما بين 23 و25 عاما، وقد تم اعتقالهم بموجب قانون "المتفجرات" للاشتباه في تخطيطهم لعمل إرهابي.

وقالت شرطة مكافحة الإهارب، التي تقود التحقيقات في الحادث، إنها توصلت إلى عدة مسارت جديدة في التحقيق بعد فحص موقع الحادث، وتعمل على فهم أيه دوافع وراء الحادث.. وأخلت الشرطة البريطانية أكثر من 80 منزلا في إطار العملية التي نفذتها، ولاتزال تفرض طوقا أمنيا حول موقع الحادث.