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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على مشروع الخط الناقل للمياه من كفر سليمان إلى رأس البر

نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط
زينب الزغبي

عقد الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ مشروع إنشاء الخط الناقل للمياه بقطر 1000 مم، الممتد من محطة كفر سليمان حتى القناة الملاحية برأس البر، ضمن المرحلة الأولى، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لتسريع معدلات تنفيذ المشروعات القومية ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وقد حضر الاجتماع اللواء طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، والمهندس مجدي عطا الله، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، وممثلين عن شركة المقاولون العرب، ومديري الإدارات المعنية بالمحافظة.

دراسه معوقات المشروع 

وتناول الاجتماع موقف تنفيذ المشروع والمعوقات التي تواجه استكمال الأعمال، خاصة ما يتعلق بمسار الخط ومروره ببعض الأراضي الزراعية، حيث جرى استعراض الإجراءات والتنسيقات التي تمت خلال الفترة الماضية بين محافظة دمياط، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المقاولون العرب، والجهات المعنية، للعمل على تذليل تلك المعوقات بما يضمن استمرارية التنفيذ وفق البرنامج الزمني المحدد.

المعاينة الميدانية 

كما تم التأكيد على أهمية المعاينة الميدانية للموقع والتنسيق بين الجهات المختصة للوقوف على طبيعة الموقع وتحديد حدود حرم المصرف، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مسار الخط، بما يضمن عدم تعطيل الأعمال وسرعة استكمال مراحل المشروع.

وأكد نائب محافظ دمياط أهمية التعامل الفوري مع أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات القومية، وسرعة استكمال الإجراءات المطلوبة بالتنسيق بين مختلف الجهات، بما يسهم في دفع معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، وتحقيق الاستفادة المستهدفة من المشروع في دعم وتحسين منظومة مياه الشرب بالمحافظة.

ويُعد مشروع الخط الناقل للمياه بقطر 1000 مم من محطة كفر سليمان حتى القناة الملاحية برأس البر أحد المشروعات المرتبطة بتطوير البنية الأساسية لمنظومة مياه الشرب بدمياط، بما يستهدف تعزيز كفاءة نقل المياه ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق الأساسية.

دمياط محافظ دمياط نائب محافظ حسام فوزي

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