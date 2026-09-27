قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تقصف فودافون بريطانيا في كييف.. وتكشف السبب
رسالتنا وصلت.. الدماطي يكشف موقف الأهلي من مشاركة لاعبيه أمام جنوب أفريقيا
مصر تدين التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
المواجهة الثانية .. موعد مباراة مصر وجنوب السودان بتصفيات أمم إفريقيا
مفاجأة في سوق الأرز.. الإنتاج المحلي يتجاوز الاستهلاك بفائض يكفي 3 أشهر
«من القطن للملابس».. برلمانية: التصنيع المحلي مفتاح زيادة عوائد الفلاح والدولة| خاص
عارفة عبد الرسول تكشف لصدى البلد كواليس مشاركتها في «ما لم يُحكَ عن بني مزار»
الأهلي يعلن تفاصيل إصابة بن شرقي والدبيس
96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة
وزير الخارجية التركي يزور الإمارات غدا.. مباحثات حول غزة وحرية الملاحة وأزمات المنطقة
برلماني: القيمة المضافة كلمة السر لعودة الغزل والنسيج إلى المنافسة العالمية
كان بيستعد للجواز | تفاصيل مقتـ ـل شاب بطعنة نافذة داخل مزرعة بالبحيرة.. ووالده: كنا مستنيين نفرح به مش ندفنه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تطوير طريق كورنيش النيل بالسنانية في دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

أجرى  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولة تفقدية لمتابعة مستجدات مشروع تطوير طريق كورنيش النيل بمنطقة السنانية، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء عصام الغرابلي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط ، والأستاذ وحيد عبدربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وخلال الجولة، استعرض محافظ دمياط الموقف التنفيذي للمشروع، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، حيث بدأت أعمال الرفع المساحي للمنطقة، وأعمال حماية نهر النيل.

تطوير الكورنيش 

وجّه الدكتور حسام الدين فوزي بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروع، ومراعاة تطبيق المعايير والمواصفات الفنية والهندسية المقررة .

دمياط محافظ دمياط حسام فوزي الكورنيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

مضيق هرمز

إيران تنشر «رسالة اعتذار» من مالكي سفينة عبرت مضيق هرمز «دون تصريح»

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

محمد صلاح

اتخد قرار الرحيل .. جمال عبدالحميد: محمد صلاح غادر معسكر منتخب مصر ومشي

الارصاد الجوية

هل الأمطار ستصل القاهرة؟.. الأرصاد توضح

شوقي غريب

معسكره يبدأ اليوم.. هاني حتحوت يكشف عن تشكيل الجهاز الفني المؤقت للمنتخب الأولمبي

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

حسام حسن

اتحاد الكرة يجيب علي السؤال الصعب.. هل يرحل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر؟

ترشيحاتنا

وزير الصحة

وزير الصحة: القصر العيني منارة للطب امتد تأثيرها إلى مختلف أنحاء العالم

مصر تدين التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

مصر تدين التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

ميناء دمياط

ميناء دمياط: تداول 13.3 ألف طن بضائع صادرة و25.3 ألف طن واردة

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

المزيد