تطوير طريق كورنيش النيل بالسنانية في دمياط

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولة تفقدية لمتابعة مستجدات مشروع تطوير طريق كورنيش النيل بمنطقة السنانية، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء عصام الغرابلي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط ، والأستاذ وحيد عبدربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وخلال الجولة، استعرض محافظ دمياط الموقف التنفيذي للمشروع، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، حيث بدأت أعمال الرفع المساحي للمنطقة، وأعمال حماية نهر النيل.

تطوير الكورنيش

وجّه الدكتور حسام الدين فوزي بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروع، ومراعاة تطبيق المعايير والمواصفات الفنية والهندسية المقررة .