تعيين السباعى مديرا لطب الأسنان بصحة دمياط

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحليه، قرارا بتعيين الدكتور محمد السباعى ، مديرا عاما للإدارة العامة لطب الأسنان بمديرية الشؤون الصحية بدمياط .



وكان قد اجتاز الدكتور محمد السباعى احمد جمعه، برنامج الإعداد لشغل الوظائف القياديه “ مدير عام” المنعقد بمركز الإدارة العامه التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

كما قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بإصدار قرار بتعيين الدكتورة فجر زهيري ، مدير عام لإدارة العامة لمكافحة الأمراض المواطنة وناقلات الأمراض وكذلك تعيين ميادة ابراهيم خليل، مدير عام الشؤون المالية والإدارية.