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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اليوم.. ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز عن حاسة البصر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
إيمان طلعت

يواصل ملتقى التفسير بالجامع الأزهر، اليوم، لقاء التفسير الأسبوعي بعنوان مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن حاسة البصر، وذلك بحضور كل من: الدكتور رمضان عبد العزيز، رئيس قسم التفسير بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر، والدكتور أحمد المهدي، أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة الأزهر، ويدير الحوار الدكتور عمر هاشم، الإعلامي بإذاعة القرآن الكريم.

وجوه الإعجاز عن حاسة البصر 

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، إن هذا الملتقى يعد فرصة مهمة للتفكر في آيات القرآن الكريم وتدبر معانيه، وفتح مجالات جديدة للبحث في الإعجاز، مضيفًا أن الملتقى سيساهم في تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى المشاركين والدعوة إلى التفكير العميق في النصوص الدينية.

من جهته، أعرب الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، عن سعادته بانطلاق هذا الملتقى، مؤكدًا على أهمية الإعجاز القرآني في تشكيل هوية الأمة الإسلامية.

وقال مدير الجامع الأزهر: إن الرواق الأزهري يسعى دائمًا إلى تقديم المعرفة التي تساهم في بناء مجتمع واعٍ ومتعلم، وملتقى التفسير هو خطوة جديدة نحو تحقيق هذا الهدف، لافتًا إلى أن الملتقى سيعقد بصفة دورية كل أحد، حيث يستضيف نخبة من العلماء والأساتذة المتخصصين، كما سيتم تخصيص وقت للأسئلة والنقاشات المفتوحة بين المشاركين، ما يتيح لهم فرصة التفاعل وتبادل الأفكار.

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر الجامع الأزهر وجوه الإعجاز عن حاسة البصر الأزهر

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