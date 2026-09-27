قفزة تاريخية في صادرات الغذاء المصرية.. 5.128 مليار دولار خلال 8 شهور بنمو 10.8%

سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية أعلى قيمة لها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام في تاريخ القطاع، بعدما بلغت نحو 5.128 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 4.629 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها نحو 499 مليون دولار ونمو بلغ 10.8%.

وقال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن هذه النتائج تعكس استمرار تنامي القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية، ونجاح الشركات المصدرة في التوسع بالأسواق الخارجية، بدعم من تنوع القاعدة الإنتاجية وارتفاع القيمة المضافة للعديد من المنتجات.

2731 شركة تصدر منتجاتها إلى 179 سوقًا

أظهرت بيانات المجلس أن نمو صادرات الصناعات الغذائية لم يعتمد على عدد محدود من الأسواق أو المنتجات، إذ سجلت 110 أسواق زيادة في وارداتها من المنتجات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026.

وبلغ عدد الشركات المصدرة النشطة خلال الفترة نحو 2731 شركة، تصدر منتجاتها إلى 179 سوقًا حول العالم، بما يعكس اتساع قاعدة المصدرين والأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية.

الربع الثاني يقود نمو صادرات الصناعات الغذائية

بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الربع الأول من 2026 نحو 1.769 مليار دولار، مقابل 1.641 مليار دولار خلال الربع المناظر من 2025، بنمو 7.8% وزيادة قدرها 128 مليون دولار.

وارتفعت صادرات الربع الثاني إلى نحو 2.050 مليار دولار، مقابل 1.773 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 15.6% وزيادة بلغت نحو 276 مليون دولار.

وسجلت صادرات شهر يوليو نحو 681 مليون دولار بنمو 8.9%، فيما بلغت صادرات أغسطس نحو 628 مليون دولار بنمو 6.7%، ليواصل القطاع تسجيل نمو تراكمي للشهر الثامن على التوالي.

الدول العربية تستحوذ على 47% من صادرات القطاع

واصلت الدول العربية تصدر قائمة المجموعات الدولية المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، بصادرات بلغت نحو 2.419 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من 2026، مقابل 2.222 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من 2025، بزيادة نحو 197 مليون دولار ونمو 8.9%.

واستحوذت الدول العربية على نحو 47% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بصادرات بلغت نحو 1.124 مليار دولار، مقابل 968 مليون دولار، بزيادة 155 مليون دولار ونمو 16%، وهو أعلى معدل نمو نسبي بين المجموعات الدولية الرئيسية، لترتفع مساهمته إلى نحو 22% من إجمالي صادرات القطاع.

صادرات الصناعات الغذائية إلى أمريكا وأفريقيا

ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو 334 مليون دولار، مقابل 306 ملايين دولار خلال الفترة المناظرة من 2025، بزيادة 27 مليون دولار ونمو 8.9%.

كما سجلت صادرات القطاع إلى الدول الأفريقية غير العربية نحو 356 مليون دولار، مقارنة بـ345 مليون دولار، بزيادة 11 مليون دولار ونمو 3.3%.

وارتفعت صادرات باقي دول العالم إلى نحو 895 مليون دولار، مقابل 787 مليون دولار، بزيادة بلغت 108 ملايين دولار ونمو 13.7%.

السعودية تتصدر الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية

حافظت المملكة العربية السعودية على صدارة أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، بصادرات بلغت نحو 423 مليون دولار، بنمو 18% وزيادة قدرها نحو 64 مليون دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت نحو 334 مليون دولار، تلتها الأردن بصادرات بلغت 228 مليون دولار.

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى ليبيا نحو 226 مليون دولار بنمو 9%، فيما سجلت الصادرات إلى السودان نحو 214 مليون دولار بنمو 9%.

إسبانيا تسجل أعلى نمو بين الأسواق الكبرى

سجلت إسبانيا أفضل أداء بين أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، بعدما تضاعفت الصادرات إليها تقريبًا لتصل إلى نحو 208 ملايين دولار، بنمو 107% وزيادة بلغت نحو 107 ملايين دولار مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

واستحوذت أكبر 20 سوقًا مستوردة على نحو 69% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية، بقيمة بلغت نحو 3.531 مليار دولار.

الفراولة المجمدة تتصدر قائمة الصادرات الغذائية

وعلى مستوى السلع المصدرة، واصلت الفراولة المجمدة تصدر قائمة أهم صادرات الصناعات الغذائية المصرية، بقيمة بلغت نحو 617 مليون دولار، بنمو 8% وزيادة قدرها 46 مليون دولار.

وجاءت مركزات صناعة المشروبات الغازية في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت نحو 419 مليون دولار، تلتها زيوت الطعام بقيمة نحو 351 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 27%.

الشيكولاتة تسجل أعلى زيادة بين السلع الرئيسية

حققت صادرات الشيكولاتة أعلى قيمة نمو بين السلع الرئيسية، بعدما اقتربت من مضاعفة صادراتها لتصل إلى نحو 301 مليون دولار، بنمو 98% وزيادة بلغت نحو 149 مليون دولار.

كما ارتفعت صادرات السكر إلى نحو 240 مليون دولار بنمو 7%، فيما بلغت صادرات أغذية الحيوانات المحضرة نحو 238 مليون دولار.

وسجلت صادرات المحضرات التي أساسها الحبوب والبسكويت نحو 211 مليون دولار، بينما بلغت صادرات العصائر نحو 197 مليون دولار.

واستحوذت أكبر 30 سلعة غذائية مصدرة على نحو 89% من إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة، بقيمة بلغت نحو 4.577 مليار دولار.

110 أسواق تقود نمو صادرات الصناعات الغذائية

أوضح المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن 110 أسواق حققت نموًا في وارداتها من المنتجات المصرية خلال أول 8 أشهر من 2026، بما يعكس توسع الشركات في أسواق جديدة وتنوع مصادر نمو الصادرات.

وتصدرت إسبانيا قائمة الأسواق الأكثر مساهمة في زيادة الصادرات، بارتفاع بلغ نحو 107 ملايين دولار، مدفوعًا بزيادة صادرات زيوت الطعام بنحو 58 مليون دولار، وأغذية الحيوانات المحضرة بنحو 20 مليون دولار، والزيتون المخلل والمصنع بنحو 20 مليون دولار.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية من حيث قيمة الزيادة، بارتفاع نحو 64 مليون دولار، نتيجة نمو صادرات الشيكولاتة بقيمة 66 مليون دولار، ومركزات صناعة المشروبات الغازية بنحو 6 ملايين دولار، والألبان ومنتجاتها بنحو 6 ملايين دولار.

كما ارتفعت الصادرات إلى الأردن بنحو 41 مليون دولار، مدفوعة بزيادة صادرات الشحوم والدهون بنحو 15 مليون دولار، وزيوت الطعام بنحو 11 مليون دولار، والشيكولاتة بنحو 5 ملايين دولار، بينما زادت الصادرات إلى فلسطين بنحو 40 مليون دولار.

المجلس التصديري يستهدف مواصلة التوسع في الأسواق العالمية

وأكد محمود بزان أن تجاوز صادرات الصناعات الغذائية حاجز 5 مليارات دولار خلال 8 أشهر يعكس تطور قدرة القطاع على المنافسة والتوسع في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن أهمية النتائج لا تقتصر على ارتفاع قيمة الصادرات، وإنما تمتد إلى اتساع قاعدة الأسواق والشركات والمنتجات المصدرة.

وأضاف أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية سيواصل، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، العمل على فتح أسواق جديدة ومعالجة التحديات التي تواجه المصدرين، إلى جانب تكثيف أنشطة الترويج التجاري وبعثات الأعمال ودراسات الأسواق وبرامج بناء القدرات.

وأشار إلى أن نتائج الأشهر الثمانية الأولى من 2026 توفر قاعدة لمواصلة نمو صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة المتبقية من العام، مع استمرار العمل على تعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.