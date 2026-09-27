بالرقم القومي.. كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026 وموعد الصرف

يترقب ملايين المستفيدين موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2026، حيث تكثف وزارة التضامن الاجتماعي استعداداتها لإتاحة المستحقات المالية في موعدها المحدد لجميع الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير كافة التسهيلات البنكية والإلكترونية لضمان سرعة الصرف، مع إمكانية الاستعلام الفوري عن قيمة الدعم وحالة الاستحقاق باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي للوزارة بكل سهولة ويسر.

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2026

يبدأ صرف مستحقات برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر 2026 اعتبارًا من 15 أكتوبر 2026، وفقًا للموعد الدوري المحدد للصرف، ليتمكن المستفيدون من الحصول على الدعم عبر وسائل الصرف المتاحة.

ويستفيد حاملو بطاقات «ميزة» من عمليات الصرف، مع توفير أكثر من قناة تتيح الحصول على المستحقات دون الارتباط بمنفذ واحد.



كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

أتاحت الجهات المختصة إمكانية الاستعلام إلكترونيًا عن بيانات المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى الخاصة بالبرنامج، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، بالضغط هــنــــــــا.

2. إدخال الرقم القومي بصورة صحيحة.

3. الضغط على خيار «استعلام» لعرض البيانات الخاصة بالمستفيد.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يمكن للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم من خلال عدد من منافذ ووسائل الصرف، من بينها:

1. ماكينات الصراف الآلي ATM.

2. مكاتب البريد.

3. المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.

4. فروع البنوك المتاحة للصرف.

شروط الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة

تتضمن شروط الاستفادة من برنامج «تكافل وكرامة» عددًا من الضوابط، من أبرزها:

1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا داخل مصر.

2. ألا يقل عمر المستفيد عن 65 عامًا في بعض الحالات.

3. عدم وجود دخل ثابت من القطاع الحكومي أو الخاص.

4. أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة أو من المصابين بأمراض مزمنة.

5. بالنسبة للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم، يجب ألا تقل نسبة حضور الأطفال عن 80%.

6. عدم امتلاك المتقدم أراضي زراعية أو عقارات.

7. ألا يزيد الدخل التأميني الشهري على 400 جنيه.

خطوات التقديم على برنامج تكافل وكرامة

يمكن للراغبين في التسجيل ببرنامج «تكافل وكرامة» التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل الإقامة، مع تقديم المستندات المطلوبة وفقًا للحالة، وتشمل:

1. صورة من بطاقة الرقم القومي.

2. صور شهادات الميلاد.

3. المستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية.

4. شهادة طبية رسمية في الحالات التي تتطلب ذلك.