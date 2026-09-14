صرف معاش تكافل وكرامة سبتمبر 2026.. الموعد وطريقة الاستعلام

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر سبتمبر 2026 غدًا الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، ليستفيد من الدفعة نحو 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بإجمالي قيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه، وفق الإعلان الصادر اليوم عن الوزارة، بينما يترقب المستفيدون موعد إتاحة الدعم وطريقة الاستعلام عن حالة الاستحقاق باستخدام الرقم القومي.

ويستطيع المستفيدون متابعة موقف بطاقة «تكافل وكرامة» أو حالة الطلب إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، ثم مراجعة النتيجة التي تظهر بشأن حالة المستفيد أو بطاقة الدعم.

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متى يبدأ صرف تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر 2026؟

حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد بدء صرف دعم «تكافل وكرامة» عن شهر سبتمبر 2026 ليكون غدًا الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2026، ويأتي ذلك وفق الموعد الدوري المحدد لصرف الدعم النقدي للمستفيدين من البرنامج.

ويستفيد من الصرف نحو 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، فيما تتجاوز القيمة الإجمالية للدعم 4 مليارات جنيه، ومن المقرر أن يبدأ المستفيدون في الحصول على مستحقاتهم من الساعات الأولى لصباح غد الثلاثاء من خلال وسائل الصرف المتاحة.

وتأتي عملية صرف دعم سبتمبر، في توقيت يزداد فيه بحث المستفيدين عن موعد إتاحة المستحقات، وكذلك كيفية الاستعلام عن موقف الدعم وحالة بطاقة «تكافل وكرامة» باستخدام الرقم القومي.

كيف يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي؟

يمكن للمواطنين الاستعلام عن موقف بطاقة «تكافل وكرامة» أو حالة الطلب باستخدام الرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، وتتم عملية الاستعلام من خلال مجموعة من الخطوات الإلكترونية البسيطة.

وتبدأ خطوات الاستعلام، بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، ثم اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك»، وبعد ذلك إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، ثم الضغط على خيار «استعلام»، وأخيرًا مراجعة البيانات التي تظهر بشأن حالة المستفيد أو بطاقة الدعم.

وتتيح هذه الطريقة للمستفيد، معرفة موقفه دون الحاجة إلى الاعتماد على الاستفسارات غير الرسمية، كما تساعده على متابعة حالة الدعم من خلال البيانات المرتبطة بطلبه أو بطاقته.

من هم المستحقون الجدد في تكافل وكرامة؟

يستهدف برنامج «تكافل وكرامة» عددًا من الفئات الأولى بالرعاية، إلا أن قبول الطلبات الجديدة لا يتم بصورة تلقائية، إذ تخضع الحالات المتقدمة للبحث الاجتماعي والاقتصادي للتأكد من توافر شروط الاستحقاق.

وتشمل الفئات المستهدفة، الأسر التي لديها «أطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقة»، إلى جانب بعض الحالات المرضية، والفئات التي تنطبق عليها الضوابط المحددة من وزارة التضامن الاجتماعي.

ويعتمد تحديد مدى استحقاق المتقدم، على توافر الشروط والضوابط المطلوبة، لذلك فإن مجرد الانتماء إلى إحدى الفئات المستهدفة لا يعني القبول بصورة تلقائية، وإنما تخضع كل حالة للإجراءات المحددة لتقييم الاستحقاق.

ما شروط استحقاق تكافل وكرامة 2026؟

يتم تقييم طلبات الحصول على الدعم وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط، ومن أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا داخل مصر، وأن تنطبق معايير الاستحقاق الاجتماعي والاقتصادي على الأسرة أو الفرد.

كما يشترط عدم امتلاك مصدر دخل ثابت يتجاوز الحدود المقررة للاستحقاق، إلى جانب انطباق شروط الفئة المستهدفة على المتقدم، وتقديم البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا لطبيعة كل حالة.

وبالنسبة إلى برنامج «تكافل»، يرتبط الاستحقاق كذلك بالضوابط المتعلقة بانتظام الأبناء في التعليم، وفق الشروط المحددة للبرنامج.

ولهذا فإن الراغبين في الحصول على الدعم يجب عليهم التأكد من توافر الشروط الخاصة بحالتهم، مع تقديم البيانات والمستندات المطلوبة، إذ تخضع الطلبات الجديدة للبحث الاجتماعي والاقتصادي قبل تحديد موقف الاستحقاق.

أين يمكن صرف تكافل وكرامة سبتمبر 2026؟

تتوافر عدة وسائل لصرف مستحقات برنامج «تكافل وكرامة»، بما يتيح للمستفيد اختيار وسيلة الصرف المتاحة له وفق الخدمات المفعلة، وتشمل مكاتب البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، ومنافذ الصرف المرتبطة ببطاقات «ميزة».

كما تتاح وسائل الدفع الإلكترونية وفقًا للخدمات المفعلة للمستفيد، بما يتيح استخدام القنوات المتاحة للحصول على المستحقات وإجراء المعاملات التي تدعمها الخدمة.

ومن المقرر أن يبدأ صرف مستحقات سبتمبر 2026 من الساعات الأولى لصباح الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، عبر ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للمستفيدين.

ما تفاصيل صرف تكافل وكرامة سبتمبر 2026؟

يمثل صرف سبتمبر 2026 دفعة جديدة من الدعم النقدي الموجه إلى الأسر الأولى بالرعاية، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إتاحة المستحقات لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه.

ويأتي إعلان موعد الصرف اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026، قبل بدء الإتاحة غدًا الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، وهو ما يجيب عن أبرز تساؤلات المستفيدين بشأن الموعد الرسمي لصرف دعم الشهر الحالي.

ماذا يفعل المستفيد إذا أراد معرفة حالة الدعم؟

يبدأ المستفيد بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، ثم اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك»، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، وبعد الضغط على «استعلام» يمكن مراجعة البيانات الظاهرة بشأن حالة المستفيد أو بطاقة الدعم.

وتظل مراجعة البيانات المسجلة خطوة مهمة عند إجراء الاستعلام، خصوصًا للمواطنين الذين يريدون التأكد من موقف بطاقة «تكافل وكرامة» أو متابعة حالة الطلب، إلى جانب ضرورة تقديم البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا لطبيعة كل حالة عند التقدم للحصول على الدعم.

وبذلك، فإن موعد صرف تكافل وكرامة سبتمبر 2026 أصبح محددًا رسميًا ليبدأ غدًا الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، بينما يمكن للمستفيدين متابعة موقف الدعم إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، والاستفادة من وسائل الصرف المتاحة، بالتزامن مع وصول الدعم النقدي إلى نحو 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بإجمالي قيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه.