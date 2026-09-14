الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا غدًا.. والقاهرة 36 مئوية

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ورطب على السواحل الشمالية، فيما يكون معتدلًا إلى مائل للحرارة ورطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتظهر شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

كما توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوبًا على حلايب وشلاتين وجنوب أسوان، على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وشلاتين وجنوب الصحراء الشرقية، على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر، والرياح شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس، فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2 و2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 23

العاصمة الجديدة 36 22

6 اكتوبر 37 21

بنها 36 23

دمنهور 35 23

وادى النطرون 36 22

كفر الشيخ 34 22

بلطيم 33 23

المنصورة 35 22

الزقازيق 36 23

شبين الكوم 35 23

طنطا 35 22

دمياط 32 26

بورسعيد 31 26

الاسماعيلية 37 24

السويس 37 24

العريش 33 22

رفح 32 23

رأس سدر 37 24

نخل 35 18

كاترين 33 17

الطور 34 23

طابا 37 24

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 38 28

الاسكندرية 32 23

العلمين 31 22

مطروح 31 22

السلوم 34 23

سيوة 36 20

رأس غارب 36 26

سفاجا 38 28

مرسى علم 38 29

شلاتين 42 28

حلايب 36 28

أبو رماد 44 26

مرسى حميرة 40 28

أبرق 44 26

جبل علبة 44 26

رأس حدربة 36 28

الفيوم 38 22

بني سويف 39 22

المنيا 40 23

أسيوط 41 23

سوهاج 42 25

قنا 44 27

الأقصر 45 27

أسوان 47 28

الوادى الجديد 45 24

أبوسمبل 45 30

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 44 30

المدينة 45 33

الرياض 43 28

المنامة 40 32

أبوظبى 41 30

الدوحة 40 31

الكويت 44 29

دمشق 36 19

بيروت 31 26

عمان 33 20

القدس 31 19

غزة 32 23

بغداد 43 26

مسقط 35 31

صنعاء 27 12

الخرطوم 42 30

طرابلس 29 24

تونس 31 21

الجزائر 26 16

الرباط 28 19

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 26 14

إسطنبول 25 18

إسلام آباد 30 22

نيودلهى 31 24

جاكرتا 35 24

بكين 30 16

كوالالمبور 36 26

طوكيو 27 21

أثينا 26 20

روما 31 17

باريس 31 13

مدريد 36 15

برلين 25 16

لندن 22 11

مونتريال 20 15

موسكو 19 08

نيويورك 22 17

واشنطن 27 16

نواكشوط 38 28

أديس أبابا 22 12