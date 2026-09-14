القبض على سيدة ألقت زجاجات على الماره من شرفة منزلها بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنا قيام إحدى السيدات بإلقاء زجاجات فارغة من شرفة منزلها في الطريق العام بأحد الشوارع بالإسكندرية، وكذا التعدي بالسب والضرب على أحد الأشخاص.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 سبتمبر الجاري، تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية من عدد من الأهالي بوجود إحدى السيدات داخل أحد العقارات في حالة هياج.

وبالانتقال؛ تبين قيام السيدة "الظاهرة بمقطع الفيديو" بالتعدي على (مالك مغسلة - ربة منزل) بالسب والضرب، وصفع الأول على وجهه؛ وذلك بسبب معاتبتهما لها على قيامها بإلقاء زجاجات فارغة من الشرفة بصورة قد تعرض المارة للإيذاء.

وأمكن ضبط المشكو في حقها "الظاهرة بمقطع الفيديو" (ربة منزل - سبق اتهامها في قضية مشاجرة)، وتبين معاناتها من اضطراب نفسي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.