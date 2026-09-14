أحمد موسى: محمد بن سلمان يزور مصر غدًا لبحث 7 ملفات مهمة.. أبرزها الحرب الأمريكية الإيرانية وأمن البحر الأحمر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، سوف يقوم بزيارة عمل رسمية إلى مصر غدًا، موضحًا أن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاء ثنائي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الزيارة مهمة للغاية وتأتي في توقيت حساس ومهم، مشيرًا إلى أن لها دلالات كثيرة، كما تتضمن مناقشة عدد من الملفات المهمة.

وأوضح أن هناك 7 ملفات رئيسية ستكون محل بحث خلال الزيارة، من بينها الحرب الأمريكية الإيرانية، وبحث تداعيات العدوان الإيراني على الدول العربية الشقيقة، إلى جانب ملف أمن البحر الأحمر.

وتابع أحمد موسى أن المباحثات سوف تتناول أيضًا ملف مضيق هرمز، بالإضافة إلى الأوضاع في السودان وما يجري فيها، في إطار بحث التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والسعودية.