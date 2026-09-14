شقيق أنغام يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده بعد خروجه من المستشفى |خاص

كشف المؤلف الموسيقي والموزع خالد سليمان، شقيق الفنانة أنغام، تطورات الحالة الصحية لوالدهما الموسيقار محمد علي سليمان بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية ، مؤكدًا أنه غادر المستشفى ويواصل فترة التعافي داخل المنزل.

وقال خالد سليمان في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»: «الحمد لله، هو بدأ يتحسن، والتحاليل المفروض تطلع ونطمن إن شاء الله ونظبط الأدوية».

وأوضح أن والده ما زال يعاني من بعض المشكلات الصحية، لكنه بدأ في التحسن ، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالشفاء.

خالد سليمان يرد على ما تردد بشأن تكفل شقيقته انغام بتكاليف علاج والدها

وعن ما تردد بشأن تكفل الفنانة أنغام بكامل تكاليف علاج والدها، أبدى خالد سليمان استياءه من تداول مثل هذه التفاصيل، مؤكدًا أنها أمور تخص الأسرة ولا ينبغي التدخل فيها ، معلقا: «دى خصوصيات وكلام مينفعش الناس تتدخل في داخليات بيوت الناس إذا كان مين بيتكفل ولا لأ».