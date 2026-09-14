دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بمدخنة مطعم شهير بالدقي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق محدود اندلع داخل مدخنة مطعم شهير بمنطقة الدقي، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مدخنة مطعم شهير بمنطقة الدقي، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط المكان، وبدأت التعامل مع ألسنة اللهب لمنع امتدادها إلى باقي أجزاء المطعم أو العقارات والمنشآت المجاورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده والسيطرة عليه بالكامل، كما أجرت أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد النيران، دون تسجيل أي إصابات.

وكشفت التحريات والفحص المبدئي أن الحريق اندلع بشكل محدود داخل المدخنة، نتيجة تراكم الزيوت والشحوم بها، ما أدى إلى اشتعالها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.