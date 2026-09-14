قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عموتة يعلن قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير.. ظهور أول لتوفيق محمد وأشرف داري
بحث التطورات الإقليمية والدولية.. الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي غدا
الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد المملكة العربية السعودية.. غدا
أنشيلوتي يعلن نهاية حقبة نيمار مع منتخب البرازيل
أحمد موسى: محمد بن سلمان يزور مصر غدًا لبحث 7 ملفات مهمة.. أبرزها الحرب الأمريكية الإيرانية وأمن البحر الأحمر
ترامب: ننتج كميات قياسية من الصواريخ ونسلمها يوميا لقواتنا في الشرق الأوسط
انتشار لجان التفتيش في المدارس الخاصة والدولية للتأكد من تنفيذ 5 تعليمات
ما حكم تسميم الكلاب للخلاص من إيذائها؟.. أمين الإفتاء يجيب
برلماني: العلاقات المصرية السعودية ركيزة الأمن القومي العربي وشراكة استراتيجية لمواجهة التحديات
استخدموا الشمسية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس
ترامب: الدعوات لفرض قيود على الذكاء الاصطناعي «مؤامرة مريضة»
القبض على سيدة ألقت زجاجات على الماره من شرفة منزلها بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بمدخنة مطعم شهير بالدقي

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق محدود اندلع داخل مدخنة مطعم شهير بمنطقة الدقي، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مدخنة مطعم شهير بمنطقة الدقي، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط المكان، وبدأت التعامل مع ألسنة اللهب لمنع امتدادها إلى باقي أجزاء المطعم أو العقارات والمنشآت المجاورة.

 

وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده والسيطرة عليه بالكامل، كما أجرت أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد النيران، دون تسجيل أي إصابات.

وكشفت التحريات والفحص المبدئي أن الحريق اندلع بشكل محدود داخل المدخنة، نتيجة تراكم الزيوت والشحوم بها، ما أدى إلى اشتعالها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق السيطرة على حريق الحماية المدنية الدقي مديرية أمن الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

المجني عليه

أنهوا حياته وسرقوا سيارته.. جهود مكثفة لكشف لغز وفاة أيمن أحمد من الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

عمرو

حققت التارجت يا صاحبي.. رسالة عمرو عمارة بعد المؤبد في قضية شريحة المحمول: كنت موتني أحسن

الزمالك وبيراميدز

تحديد مواجهات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك وبيراميدز في مواجهات عربية

البنزين

حسم الجدل حول الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم

ترشيحاتنا

سجود السهو

هل نسيان سجود السهو يبطل الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يوضح دلالة استخدام “جميعا” بدلًا من “كلها” في القرآن الكريم

دورة الفتوى وقضايا الإدمان

دورة الفتوى وقضايا الإدمان تقدم رؤية شرعية متكاملة لمواجهة أخطر الظواهر المجتمعية

بالصور

إيدك بتنمل وإنتِ نايمة.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

ماكلارين تتحول إلى حطام.. مصرع مؤثر سيارات أمريكي في حادث مروع

جيمس وير
جيمس وير
جيمس وير

أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل

أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل
أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل
أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد