تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر الإرهابية لـ 10 نوفمبر

قررت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، مساء اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حماده الصاوي، تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 4007 لسنة 2025 جنايات 6 أكتوبر، والمعروفة بخلية داعش أكتوبر، لجلسة 10 نوفمبر المقبل، للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2018 وحتى 24 يناير 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثاني وحتى السادس لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.