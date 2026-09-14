نادر رونج: الصين ترفض التصعيد العسكري وتدعو لحل الأزمة الأمريكية الإيرانية بالحوار

قال نادر رونج، عضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط، إن موقف الصين تجاه الأزمة في إيران كان واضحًا ومستمرًا منذ بدايتها، ويتمثل في الدعوة إلى وقف إطلاق النار وحل الخلافات عبر الحوار والتفاوض، إلى جانب خفض التوتر والتصعيد ودفع الطرفين إلى التوصل إلى اتفاق شامل ومتوازن ومستدام، بما يسمح باستعادة السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الصين لن تتخذ أي تحركات أو أعمال من شأنها زيادة التصعيد في المنطقة، وخاصة من خلال استخدام الوسائل العسكرية.

وأوضح أن الصين تعارض أي تصعيد عسكري أو استخدام للوسائل العسكرية أو التهديدات لحل الأزمة، مشيرًا، إلى أن التصعيد العسكري أو تقديم أي أسلحة لأي طرف في نزاع يمثل "صب زيت على النار".

وأكد أن المهمة الملحة حاليًا تتمثل في زيادة الثقة المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، وتعزيز التفاهم والتواصل بينهما عبر الحوار والتفاوض، وإزالة حالة العدائية بين الطرفين، إلى جانب دفع دول المنطقة إلى تحقيق أكبر قدر من المصالحة.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي والدول المعنية مطالبة ببذل جهود من أجل الدفع في هذا الاتجاه، بدلًا من التهديدات المتبادلة أو الإجراءات التي تؤدي إلى زيادة التصعيد.

