قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السودان والبحر الأحمر واليمن أبرزها.. أحمد موسى: مباحثات مهمة غدًا بين الرئيس السيسي وبن سلمان
شقيق أنغام يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده بعد خروجه من المستشفى |خاص
استخدموا الشمسية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس
بين أحضان الطبيعة.. محمد صلاح يستمتع بوقته في تركيا
عموتة يعلن قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير.. ظهور أول لتوفيق محمد وأشرف داري
بحث التطورات الإقليمية والدولية.. الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي غدا
الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد المملكة العربية السعودية.. غدا
أنشيلوتي يعلن نهاية حقبة نيمار مع منتخب البرازيل
أحمد موسى: محمد بن سلمان يزور مصر غدًا لبحث 7 ملفات مهمة.. أبرزها الحرب الأمريكية الإيرانية وأمن البحر الأحمر
ترامب: ننتج كميات قياسية من الصواريخ ونسلمها يوميا لقواتنا في الشرق الأوسط
انتشار لجان التفتيش في المدارس الخاصة والدولية للتأكد من تنفيذ 5 تعليمات
ما حكم تسميم الكلاب للخلاص من إيذائها؟.. أمين الإفتاء يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: ننتج كميات قياسية من الصواريخ ونسلمها يوميا لقواتنا في الشرق الأوسط

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
خاطر عبادة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن مصانع شركات الدفاع الأمريكية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع؛ لإنتاج أسلحة متطورة وضخمة لتجهيز القوات الأمريكية حول العالم بأحدث الذخائر.

وفي منشور لترامب، عبر منصة تروث سوشيال، قال :"تلقيتُ للتو تقريرًا يفيد بأن الولايات المتحدة تُنتج أسلحة متطورة ونخبوية أكثر من أي وقت مضى في تاريخنا، ويتم تسليمها يوميًا لقواتنا في الشرق الأوسط وخارجه".

وأضاف الرئيس الأمريكي :"تعمل مصانع شركاتنا الدفاعية على مدار الساعة، وفي الوقت نفسه، تُنشئ كل منها ما بين 4 إلى 5 فروع لمصانع جديدة ضخمة! وينصبّ التركيز الأساسي لهذا الإنتاج على صواريخ باتريوت، وأنظمة ثاد، وصواريخ توماهوك، وغيرها من أنظمة الصواريخ القياسية، والتي لدينا منها بالفعل مخزون كبير.. الرئيس دونالد جيه. ترامب".

الأسعار ستنخفض قريبا مع نهاية حرب إيران

وجدد ترامب تأكيده على أن مسألة ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، هي أمر مؤقت، مؤكدا أنها ستنخفض قريبا مع نهاية الحرب في إيران.

وقال ترامب في منشور آخر :"آمل أن يدرك الجميع أن ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء أمريكا كان بسبب جو بايدن وإدارته، وليس بسبب ترامب، حتى أسعار النفط كانت أعلى في عهد بايدن مما هي عليه الآن، وقد منعنا إيران من امتلاك سلاح نووي، باستثناء النفط مؤقتًا، فإن الأسعار تنخفض بشكل حاد، وسينخفض ​​النفط بشكل كبير بمجرد انتهاء الصراع العسكري مع إيران، ولن يطول ذلك. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر، الرئيس دونالد جيه. ترامب".

ترامب حرب إيران الصواريخ الأمريكية مصانع السلاح الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

المجني عليه

أنهوا حياته وسرقوا سيارته.. جهود مكثفة لكشف لغز وفاة أيمن أحمد من الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

عمرو

حققت التارجت يا صاحبي.. رسالة عمرو عمارة بعد المؤبد في قضية شريحة المحمول: كنت موتني أحسن

الزمالك وبيراميدز

تحديد مواجهات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك وبيراميدز في مواجهات عربية

البنزين

حسم الجدل حول الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم

ترشيحاتنا

سائق يحاول منع الركاب من تناول الكحوليات داخل سيارته

سائق نقل ذكي يرفض تناول ركاب الكحوليات داخل السيارة بالتجمع

وزيرة التضامن

اعتماد الهوية البصرية لـ" صندوق قادرون باختلاف"

صلاة جناز القس ميخائيل رمسيس

كان راعي صالح.. كلمة تعزية مؤثرة من الأنبا هيرمينا عن المتنيح القس ميخائيل رمسيس

بالصور

إيدك بتنمل وإنتِ نايمة.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

ماكلارين تتحول إلى حطام.. مصرع مؤثر سيارات أمريكي في حادث مروع

جيمس وير
جيمس وير
جيمس وير

أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل

أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل
أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل
أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد