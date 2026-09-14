ترامب: ننتج كميات قياسية من الصواريخ ونسلمها يوميا لقواتنا في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن مصانع شركات الدفاع الأمريكية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع؛ لإنتاج أسلحة متطورة وضخمة لتجهيز القوات الأمريكية حول العالم بأحدث الذخائر.

وفي منشور لترامب، عبر منصة تروث سوشيال، قال :"تلقيتُ للتو تقريرًا يفيد بأن الولايات المتحدة تُنتج أسلحة متطورة ونخبوية أكثر من أي وقت مضى في تاريخنا، ويتم تسليمها يوميًا لقواتنا في الشرق الأوسط وخارجه".

وأضاف الرئيس الأمريكي :"تعمل مصانع شركاتنا الدفاعية على مدار الساعة، وفي الوقت نفسه، تُنشئ كل منها ما بين 4 إلى 5 فروع لمصانع جديدة ضخمة! وينصبّ التركيز الأساسي لهذا الإنتاج على صواريخ باتريوت، وأنظمة ثاد، وصواريخ توماهوك، وغيرها من أنظمة الصواريخ القياسية، والتي لدينا منها بالفعل مخزون كبير.. الرئيس دونالد جيه. ترامب".

الأسعار ستنخفض قريبا مع نهاية حرب إيران

وجدد ترامب تأكيده على أن مسألة ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، هي أمر مؤقت، مؤكدا أنها ستنخفض قريبا مع نهاية الحرب في إيران.

وقال ترامب في منشور آخر :"آمل أن يدرك الجميع أن ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء أمريكا كان بسبب جو بايدن وإدارته، وليس بسبب ترامب، حتى أسعار النفط كانت أعلى في عهد بايدن مما هي عليه الآن، وقد منعنا إيران من امتلاك سلاح نووي، باستثناء النفط مؤقتًا، فإن الأسعار تنخفض بشكل حاد، وسينخفض ​​النفط بشكل كبير بمجرد انتهاء الصراع العسكري مع إيران، ولن يطول ذلك. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر، الرئيس دونالد جيه. ترامب".