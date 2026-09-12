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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

7 خطوات لخفض استهلاك الكهرباء في المنزل وتقليل الفاتورة

7 خطوات لخفض استهلاك الكهرباء في المنزل وتقليل الفاتورة
7 خطوات لخفض استهلاك الكهرباء في المنزل وتقليل الفاتورة
عبد الفتاح تركي

تسعى كثير من الأسر إلى خفض استهلاك الكهرباء داخل المنزل وتقليل قيمة الفاتورة الشهرية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من العادات اليومية البسيطة التي تساعد على تشغيل الأجهزة بكفاءة أكبر، مع إمكانية خفض الاستهلاك بنسب كبيرة قد تصل إلى نحو 50% في بعض الحالات، ومن أبرز الإجراءات التي يمكن تطبيقها استخدام مصابيح LED، واختيار مراوح سقف تعمل بمحركات التيار المستمر، وضبط أجهزة التكييف والثلاجات عند الإعدادات المناسبة، إلى جانب مراقبة استهلاك الأجهزة وتشغيل الغسالات عند اكتمال الحمولة والاستفادة من الضوء والهواء الطبيعي.

وتعتمد عملية ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المنزل على تغيير بعض الممارسات اليومية بدلًا من الاعتماد على إجراء واحد فقط، إذ يمكن أن يؤدي الجمع بين استخدام الأجهزة الأكثر كفاءة وضبط إعداداتها بصورة صحيحة والاستفادة من الظروف الطبيعية المحيطة إلى تقليل الطاقة المستخدمة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على مستوى مناسب من الراحة داخل المنزل.

 

كيف يمكن خفض استهلاك الكهرباء في المنزل؟

يمكن تقليل استهلاك الكهرباء من خلال 7 خطوات بسيطة تبدأ باستبدال المصابيح التقليدية بمصابيح LED، واستخدام مراوح سقف أقل استهلاكًا للطاقة، وضبط درجة حرارة جهاز التكييف عند نحو 24 درجة مئوية، وتحسين إعدادات الثلاجة والفريزر ومكان وضع الثلاجة، ثم مراقبة استهلاك الأجهزة، وتشغيل الغسالات عند اكتمال الحمولة، وأخيرًا الاعتماد على الإضاءة والتهوية الطبيعية كلما كانت الظروف مناسبة.

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استهلاك الكهرباء

وتساعد هذه الخطوات على الحد من استهلاك الطاقة الناتج عن الاستخدام اليومي للأجهزة المنزلية، كما تمنح الأسرة فرصة أكبر لاكتشاف مصادر الهدر والتعامل معها بصورة أكثر كفاءة.

هل استبدال المصابيح التقليدية بمصابيح LED يقلل فاتورة الكهرباء؟

يُعد التحول إلى مصابيح LED من الوسائل السريعة التي تساعد على خفض استهلاك الكهرباء داخل المنزل، إذ تستهلك هذه المصابيح قدرًا أقل من الطاقة مقارنة بالمصابيح القديمة، وهو ما يجعل استبدال الإضاءة التقليدية بها خطوة مباشرة نحو ترشيد الاستهلاك.

ولا تقتصر مزايا مصابيح LED على انخفاض استهلاك الطاقة، فهي تنتج حرارة أقل بكثير وتتمتع بعمر تشغيل أطول من المصابيح المتوهجة، الأمر الذي يجعل استخدامها أكثر كفاءة على المدى الطويل، وفقًا لما ورد في النص الأصلي نقلاً عن موقع Good Housekeeping.

هل مراوح السقف الحديثة تستهلك كهرباء أقل؟

تختلف كفاءة مراوح السقف بحسب التقنية المستخدمة في تشغيل محركاتها، إذ تستهلك المراوح القديمة عادة كميات أكبر من الكهرباء، بينما تعتمد مراوح التيار المستمر عديمة الفرش «BLDC» على تقنيات متطورة في تشغيل المحركات.

وتساعد تقنية «BLDC» على تقليل مقدار الطاقة اللازمة لتشغيل المروحة، وبالتالي خفض استهلاك الكهرباء مقارنة بالأنواع التقليدية، وهو ما يجعل اختيار المروحة المناسبة أحد الإجراءات التي يمكن الاستعانة بها ضمن خطة ترشيد الطاقة داخل المنزل.

ارشادات لاستهلاك الكهرباء

ما درجة حرارة التكييف المناسبة لتقليل استهلاك الكهرباء؟

تؤثر درجة الحرارة التي يضبط عليها جهاز التكييف بصورة مباشرة في كمية الطاقة التي يستهلكها، إذ قد يؤدي خفض درجة حرارة جهاز التكييف إلى أقل من 24 درجة مئوية إلى زيادة استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 6% و8%.

ولذلك يُنصح بضبط جهاز التكييف عند نحو 24 درجة مئوية، بما يساعد على تحقيق قدر مناسب من الراحة داخل المنزل مع الحد من استهلاك الكهرباء وتقليل قيمة الفاتورة، خاصة مع الاستخدام المستمر للجهاز خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

كيف تساعد إعدادات الثلاجة في توفير الكهرباء؟

تُعد الثلاجة من الأجهزة التي تستهلك الطاقة داخل المنزل بسبب استمرار تشغيلها على مدار اليوم، ولذلك فإن ضبط درجة حرارتها بصورة صحيحة يمثل إحدى الخطوات المهمة لترشيد الاستهلاك.

ويُنصح بضبط درجة حرارة الثلاجة على نحو 4 درجات مئوية أو أقل، في حين يتم ضبط الفريزر على -18 درجة مئوية، بما يساعد على الحفاظ على الطعام بحالة جيدة دون استهلاك زائد للطاقة.

ولا يرتبط ترشيد استهلاك الثلاجة بدرجة الحرارة فقط، إذ يتضمن ذلك أيضًا الاهتمام بمكان وضعها ضمن الممارسات التي تساعد على تحسين كفاءة تشغيل الجهاز وتقليل استهلاكه للكهرباء.

مبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء

كيف يمكن مراقبة استهلاك الأجهزة المنزلية؟

تتيح مقابس الطاقة الذكية وأجهزة مراقبة استهلاك الكهرباء المنزلية إمكانية التعرف على الأجهزة التي تستهلك القدر الأكبر من الطاقة، وهو ما يساعد على تكوين صورة أوضح عن نمط الاستهلاك داخل المنزل.

وتكمن أهمية مراقبة معدلات الاستهلاك بصورة مستمرة في القدرة على تحديد مصادر الهدر ووضع خطة أكثر فعالية لتقليل فاتورة الكهرباء شهريًا، بدلًا من التعامل مع الاستهلاك بصورة عامة دون معرفة الأجهزة الأكثر تأثيرًا فيه.

لماذا يجب تشغيل الغسالة عند اكتمال الحمولة؟

تستهلك الغسالات كميات كبيرة من المياه والطاقة، ولذلك يُفضل تجنب تشغيلها عندما تكون نصف ممتلئة فقط، والاستفادة من دورة الغسيل بصورة أكثر كفاءة عند اكتمال الحمولة.

كما يُنصح باستخدام دورات الغسيل بالماء البارد كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك لتجنب استهلاك طاقة إضافية ناتجة عن تسخين المياه، وهو ما يمثل إجراءً آخر يمكن دمجه مع باقي الخطوات الرامية إلى تقليل استهلاك الكهرباء داخل المنزل.

ويعني ذلك أن تنظيم مواعيد تشغيل الغسالة واختيار دورة الغسيل المناسبة يمكن أن يساعد في الحد من الاستخدام غير الضروري للطاقة، خصوصًا عندما تتكرر عمليات الغسيل بصورة مستمرة.

كيف يساعد الضوء والهواء الطبيعيان في خفض استهلاك الكهرباء؟

يمكن الاستفادة من الظروف الطبيعية داخل المنزل لتقليل الحاجة إلى تشغيل بعض الأجهزة، إذ يساعد فتح الستائر خلال ساعات النهار على استخدام الإضاءة الطبيعية القادمة من الشمس بدلًا من تشغيل مصابيح الغرف لفترات طويلة.

وفي الأجواء المعتدلة، يمكن فتح النوافذ للسماح بدخول الهواء الطبيعي إلى المنزل، وهو ما يقلل الحاجة إلى تشغيل أجهزة التكييف ويسهم في خفض استهلاك الكهرباء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن أبسط وسائل ترشيد الطاقة، لأنها تعتمد على الاستفادة من الإضاءة والتهوية المتاحتين طبيعيًا بدلًا من الاعتماد على الأجهزة الكهربائية طوال الوقت.

ما أفضل طريقة لتقليل فاتورة الكهرباء شهريًا؟

يعتمد خفض فاتورة الكهرباء على الجمع بين مجموعة من الإجراءات اليومية، وليس على خطوة منفردة، إذ يمكن البدء باستبدال المصابيح التقليدية بمصابيح LED، واستخدام مراوح سقف تعمل بمحركات التيار المستمر عديمة الفرش «BLDC»، وضبط التكييف عند نحو 24 درجة مئوية، إلى جانب ضبط الثلاجة على نحو 4 درجات مئوية أو أقل والفريزر على -18 درجة مئوية.

كما يمثل تتبع استهلاك الأجهزة، وتشغيل الغسالة عند اكتمال الحمولة، واستخدام دورات الغسيل بالماء البارد كلما كان ذلك ممكنًا، والاستفادة من الضوء والهواء الطبيعي، مجموعة متكاملة من الإجراءات التي تستهدف تقليل الطاقة المهدرة داخل المنزل.

استهلاك الكهرباء

وبذلك يمكن أن تتحول عملية ترشيد استهلاك الكهرباء إلى عادات يومية بسيطة، تبدأ من اختيار الأجهزة والإضاءة المناسبة، وتمتد إلى طريقة تشغيلها وضبط إعداداتها والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، بما يساعد على تحقيق استخدام أكثر كفاءة للطاقة وتقليل قيمة الفاتورة الشهرية.

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