محافظ أسوان يتفقد الموقع المقترح لإنشاء إدارة إدفو التعليمية

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الموقع المقترح لإنشاء مبنى إدارة إدفو التعليمية، والمقام على مساحة 800 م²، والمقرر أن يتكون من 5 أدوار، وذلك بالموقع المخصص بجوار موقف السلايمة القديم، للوقوف على جاهزية الموقع ومتابعة الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ المشروع.

توجيهات بسرعة إخلاء الموقف القديم وبدء إنشاء الإدارة التعليمية



ووجه المهندس عمرو لاشين بسرعة إنهاء إجراءات نقل السيارات الموجودة بالموقف القديم بالسلايمة إلى الموقف الجديد، بما يتيح إخلاء الموقع المخصص للمشروع، وتمكين الجهات المعنية من البدء فى أعمال إنشاء المبنى الجديد لإدارة إدفو التعليمية.

وشدد المحافظ على أهمية سرعة التنسيق بين الجهات المختصة وإنهاء الإجراءات اللازمة، بما يسهم فى دفع معدلات التنفيذ وإنجاز المشروع فى أسرع وقت ممكن، لتوفير مقر مناسب ومتطور يخدم المنظومة التعليمية بمركز إدفو.

مبنى جديد للإرتقاء بالخدمات التعليمية



ويأتى إنشاء مبنى إدارة إدفو التعليمية فى إطار حرص محافظة أسوان على دعم وتطوير المنشآت التعليمية والإدارية، وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع التعليمى، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالمنظومة التعليمية.

كما يستهدف المشروع تحقيق الاستغلال الأمثل للموقع المخصص، وإنشاء مبنى إدارى متكامل يواكب احتياجات مركز ومدينة إدفو والتوسع فى الخدمات التعليمية خلال المرحلة المقبلة.

متابعة ميدانية للمشروعات والاستجابة للمطالب الجماهيرية

وأكد محافظ أسوان أن الجولات الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة تستهدف الوقوف على احتياجات المواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية على أرض الواقع، مع العمل على إزالة أى معوقات أمام المشروعات ذات الأولوية، والاستجابة للمطالب الجماهيرية بما يحقق الصالح العام.

حضور برلمانى وتنفيذى



رافق محافظ أسوان خلال جولته التفقدية كل من النائبة منى شاكر عضو مجلس النواب، والنائب محمد أبو الخير عضو مجلس النواب، والنائب مصطفى جابر عوض عضو مجلس الشيوخ، فضلاً عن المهندس أحمد الملوانى مدير عام مديرية الطرق، والدكتور محمد حسين مدير إدارة إدفو التعليمية، وشوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة إدفو.