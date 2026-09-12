محافظ أسوان يلتقى أصحاب وسائقى عربات الحنطور بإدفو

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، خلال جولته التفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز إدفو، بعدد من أصحاب وسائقى عربات الحنطور، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تنظيم آلية تشغيل عربات الحنطور والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للزائرين.

فى ضوء جهود الدولة المصرية لتعزيز الحركة السياحية والإرتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى للمناطق السياحية والأثرية، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030، ورؤية أسوان 2040 لدعم القطاع السياحى وتنمية الموارد المحلية .



إصدار أكواد لعربات الحنطور المرخصة لتنظيم آلية التشغيل

ووجه المهندس عمرو لاشين مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بإصدار أكواد لعربات الحنطور المرخصة، والبالغ عددها 266 عربة حنطور، بما يسهم فى تنظيم آلية التشغيل، وتحقيق الإنضباط فى حركة عربات الحنطور، والحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة والمناطق السياحية والأثرية.

وأكد المحافظ أهمية تنظيم عمل عربات الحنطور بما يحقق التوازن بين الحفاظ على هذا النمط المميز من وسائل التنقل السياحى، وبين توفير خدمة منظمة وآمنة تليق بالمكانة السياحية لمدينة إدفو.



محافظ أسوان يوجه بحسن معاملة السائحين والظهور بالمظهر الحضارى

وطالب المهندس عمرو لاشين سائقى عربات الحنطور بضرورة الإلتزام بحسن المعاملة للزائرين من مختلف الأفواج السياحية، والتعامل بصورة لائقة وحضارية، مع الإهتمام بالمظهر العام لعربات الحنطور والسائقين، بما يعكس الصورة المشرفة لمحافظة أسوان أمام ضيوفها من السائحين.

وشدد المحافظ على أهمية الإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للزائرين، بما يسهم فى زيادة الإقبال على إستخدام الحنطور كوسيلة مميزة للتنقل داخل المناطق السياحية والأثرية بمدينة إدفو، وخاصة بمحيط معبد إدفو وكورنيش النيل، ويدعم جهود المحافظة فى تنشيط الحركة السياحية وتعظيم الإستفادة من المقومات السياحية التى تتمتع بها المدينة.

جهود متنوعة



تنظيم منظومة الحنطور ودعم الحركة السياحية بإدفو

وتأتى توجيهات محافظ أسوان فى إطار العمل على تنظيم منظومة عربات الحنطور، بما يضمن تحقيق الإنضباط والإلتزام بالقواعد المنظمة للتشغيل، مع الحفاظ على الطابع السياحى المميز لمدينة إدفو، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين، بما يعزز من التجربة السياحية ويسهم فى دعم أصحاب وسائقى عربات الحنطور.

حضور برلمانى وتنفيذى

جاء ذلك بحضور النائبة منى شاكر عضو مجلس النواب، والنائب محمد أبو الخير عضو مجلس النواب، والنائب مصطفى جابر عوض عضو مجلس الشيوخ، وشوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة إدفو.

