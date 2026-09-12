بالحلوى.. رئيس إدفو ومدير التعليم يستقبلان التلاميذ في أسوان.. صور

في أجواء اتسمت بالبهجة والفرحة، استقبل شوقي مصطفى رئيس مركز ومدينة إدفو، يرافقه مدير الإدارة التعليمية بإدفو ومدير إحدى المدارس الابتدائية، التلاميذ في أول أيام العام الدراسي الجديد، وذلك وسط أجواء احتفالية أسهمت في إدخال البهجة والسرور على نفوس الطلاب.

توزيع الحلوى

وحرص رئيس مركز ومدينة إدفو ومدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة على مشاركة التلاميذ فرحتهم ببداية العام الدراسي، حيث قاموا بتوزيع الحلوى عليهم، مع توجيه التهنئة لهم بالعام الدراسي الجديد، والتأكيد على أهمية الانتظام في الحضور والالتزام والانضباط داخل المدرسة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للطلاب.

وتأتي هذه اللفتة في إطار حرص المحافظة على توفير أجواء إيجابية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وتشجيع الطلاب على الإقبال على مدارسهم بروح من التفاؤل والحماس، بما يدعم جهود الدولة في بناء أجيال قادرة على المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية.