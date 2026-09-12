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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سر اعتماد عموتة على كوكا في الأهلي وتجاهل الصفقة الجديدة | خاص

كوكا
كوكا
عمرو مصطفى

 كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن السبب وراء اعتماد المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على أحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الأخيرة.

سر تفضيل كوكا في الجبهة اليسري في الأهلي 

 وأوضح المصدر أن عموتة اتجه إلى الدفع بكوكا في هذا المركز بعد عدم ظهور كريم فؤاد بالمستوى المنتظر منه عندما حصل على فرصة المشاركة في الجبهة اليسرى، الأمر الذي دفع الجهاز الفني إلى البحث عن بديل قادر على تقديم الإضافة المطلوبة.

 وأشار إلى أن كوكا أصبح أحد الخيارات التي يعتمد عليها الجهاز الفني في هذا المركز، خاصة في ظل رغبة عموتة في تحقيق أكبر قدر من التوازن داخل تشكيل الفريق والاستفادة من إمكانيات اللاعبين المتاحين لديه.

 وأضاف المصدر أن توفيق محمد، الوافد الجديد من صفوف فريق بتروجت إلى صفوف الأهلي، لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للتأقلم مع أجواء الفريق، موضحًا أن اللاعب يشعر بحالة من الرهبة الطبيعية بعد انتقاله إلى نادٍ جماهيري كبير، خصوصًا أنه لم يسبق له خوض تجربة اللعب تحت هذا القدر من الضغط الجماهيري.

 وأكد المصدر أن الجهاز الفني لا يتعجل الدفع بتوفيق محمد بصورة أساسية، ويعمل على مساعدته في التخلص من هذه الرهبة والانسجام مع زملائه، تمهيدًا للاستفادة من قدراته خلال المرحلة المقبلة.

 واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن عموتة يدرس جميع الخيارات المتاحة أمامه، ويختار التشكيل وفقًا لجاهزية كل لاعب واحتياجات الفريق في كل مباراة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام فريق أبوقير للأسمدة يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2026-2027

كوكا أحمد نبيل كوكا الأهلي الحسين عموتة كريم فؤاد

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