محافظ أسوان يتفقد مستشفى الحميات بإدفو

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مشروع تطوير مستشفى حميات إدفو، للوقوف ميدانياً على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز ومتابعة الأعمال الجارية بالمشروع.

ويأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للإرتقاء بالمنظومة الصحية، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

محافظ أسوان يوجه بسرعة الإنتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروع

وخلال جولته التفقدية، شدد المهندس عمرو لاشين على سرعة الإنتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروع بنهاية شهر ديسمبر القادم، مع ضرورة الإلتزام الكامل بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المقررة، بما يضمن جاهزية المستشفى لتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

كما وجه المحافظ بمراجعة كافة إجراءات ومتطلبات الحماية المدنية، والتأكد من إستيفائها وفقاً للإشتراطات والمعايير المعتمدة، تمهيداً لدخول المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، بما يسهم فى تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالى مركز ومدينة إدفو والمناطق المحيطة.

متابعة ميدانية لمعدلات تنفيذ مشروع التطوير

وحرص محافظ أسوان خلال جولته على تفقد مختلف مكونات وأقسام المستشفى، ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال التطوير، حيث بلغت نسبة التنفيذ الحالية 82%، فيما تصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 104 ملايين جنيه، ويقام على مساحة 2077 م²، ويتكون من 5 أدوار.



ويضم المشروع 60 سريراً داخلياً، من بينها 15 سريراً للعناية المركزة، فضلاً عن 30 سريراً للغسيل الكلوى، وقسم للمناظير، ووحدة للأشعة المقطعية، و2 وحدة أشعة متنوعة، بالإضافة إلى بنك للدم، و3 معامل، وقسم للعلاج الطبيعى، و4 عيادات خارجية، و2 صيدلية، و3 مصاعد، بما يعزز من القدرات والإمكانات الطبية للمستشفى بعد الإنتهاء من أعمال التطوير.

حضور برلمانى وتنفيذى خلال الجولة



رافق محافظ أسوان خلال جولته التفقدية كل من النائبة منى شاكر عضو مجلس النواب، والنائب محمد أبو الخير عضو مجلس النواب، والنائب مصطفى جابر عوض عضو مجلس الشيوخ، فضلاً عن الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور أحمد حماد نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وشوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة إدفو.

محافظ أسوان يشيد بالدعم المتواصل للمنظومة الصحية

ووجه المهندس عمرو لاشين الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على الدعم المتواصل للمنظومة الصحية بمحافظة أسوان، وما يتم تقديمه من مساندة للنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



كما قدم المحافظ الشكر لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ على دعمهم ومساندتهم المستمرة للجهود التنفيذية، مؤكداً أهمية تكامل وتضافر جهود كافة الجهات المعنية لدفع العمل بالمشروعات الصحية وسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة فى أقرب وقت ممكن.



وفى السياق ذاته، أشاد محافظ أسوان بجهود فريق العمل من الشركة المنفذة للمشروع، وما يتم بذله من جهود لدفع معدلات التنفيذ والإنتهاء من الأعمال المتبقية وفقاً للبرامج الزمنية المحددة.