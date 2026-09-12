ثابتة دون تغيير..سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن

استقر سعر العملات الأجنبية في تعاملات اليوم السبت 12-9-2026 علي مستوي السوق الرسمية.
سعر العملات الأجنبية
وسجلت العملات الأجنبية مقابل الجنيه ثابتا دون تغيير بمختلف البنوك العاملة المصرية.
سعر الدولار
وسجل سعر الدولار 51.27 جنيها للشراء و 51.41 جنيها للبيع.
سعر اليورو
وبلغ سعر يورو 59.61 جنيها للشراء و 59.77 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني
وسجل سعر الجنيه الإسترليني 69.4 جنيها للشراء و69.61 جنيها للبيع.
سعر الدولار الكندي
وبلغ سعر الدولار الكندي 37.1 جنيها للشراء و37.21 جنيها للبيع .
سعر الكرون الدنماركي
وصل سعر الكرون الدنماركي 7.97 جنيها للشراء و 7.99 جنيها للبيع.
سعر الكرون الكرون النرويجي
وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.54 جنيها للشراء و5.56 جنيها للبيع.
سعر الكرون السويدي
وصل سعر الكرون السويدي 5.33 جنيها للشراء و 5.34 جنيها للبيع.
سعر الفرنك السويسري
وصل سعرالفرنك السويسري 63.19 جنيها للشراء و 63.39 جنيها للبيع.
سعر الـ100 ين ياباني
وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 33.27 جنيها للشراء و 33.37 جنيها للبيع.
سعر الدولار الإسترالي
وسجل سعر الدولار الاسترالي 36.9 جنيها للشراء و 37.02 جنيها للبيع.
سعر اليوان الصيني
وبلغ اليوان الصيني 7.64 جنيها للشراء و 7.66 جنيها للبيع.