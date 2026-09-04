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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بدون تغيير .. سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
محمد يحيي

استقر سعر العملات الأجنبية مع منتصف تعاملات اليوم الجمعة 4-9-2026 على مستوي الجهاز المصرفي.

سعر العملات الأجنبية اليوم

بلغ متوسط سعر العملات الأجنبية استقراراً أمام الجنيه من دون تغيير بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك مساء أمس الخميس.

أسعار العملات الأجنبية والعربية

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار 50.87 جنيها للشراء و 51.01 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو 59.02 جنيها للشراء و 59.19 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني 68.62 جنيها للشراء و 68.85 جنيها للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 36.84 جنيها للشراء و 36.96 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وسجل سعر الكرون الدنماركي 7.89 جنيها للشراء و 7.91 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي 5.46 جنيها للشراء و 5.32 جنيها للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي 5.3 جنيها للشراء و 5.32 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسري62.85 جنيها للشراء و 63.04 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 32.53 جنيها للشراء و 32.63 جنيها للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الدولار الإسترالي

وبلغ سعر الدولار الإسترالي 36.57 جنيها للشراء و 36.68 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وصل سعر اليوان الصيني إلي 7.57 جنيها للشراء و 7.59 جنيها للبيع.

سعر العملات الأجنبية سعر اليورو سعر الجنيه الإسترليني سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر سعر العملات الأجنبية اليوم

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