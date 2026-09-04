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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وقع في كمين إلكتروني.. اعتقال حاخام أمريكي بعد اتهامه بمحاولة استدراج قاصر جنسيا

الحاخام الأمريكي بيتر ب. شاختمن
الحاخام الأمريكي بيتر ب. شاختمن
فرناس حفظي

ألقت السلطات في ولاية نيويورك الأمريكية القبض على الحاخام الإصلاحي بيتر ب. شاختمن، البالغ من العمر 66 عامًا، خلال عملية أمنية استهدفت مشتبهًا بهم في جرائم جنسية عبر الإنترنت، بعد اتهامه بمحاولة استدراج شخص كان يعتقد أنه فتى يبلغ من العمر 14 عامًا بهدف إقامة علاقة جنسية معه.

وبحسب السلطات، دخل شاختمن في محادثات عبر الإنترنت مع ضابط متخفٍ كان ينتحل شخصية مراهق يبلغ 14 عامًا، قبل أن يتوجه إلى المكان الذي حُدد للقاء، حيث ألقت أجهزة إنفاذ القانون القبض عليه.

ومثل شاختمن أمام محكمة مقاطعة أونونداغا في 28 أغسطس الماضي، ودفع ببراءته من التهم الموجهة إليه، قبل أن يتم احتجازه في منشأة تابعة للمقاطعة.

 وشاركت في العملية كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ووزارة الأمن الداخلي.

المعبد يوقفه عن العمل

وعقب الإعلان عن توقيفه، أعلنت جماعة «تمبل إيمانو-إيل» في أوتيكا، التي كان شاختمن يشغل منصب الحاخام فيها، تعليق مهامه ومنعه من دخول مقر المعبد.

وقالت الجماعة إنها «مصدومة وقلقة للغاية» من الاتهامات الجنائية الخطيرة الموجهة إلى شاختمن، مؤكدة أنها ستتعاون مع الشرطة والنيابة العامة، كما ستجري تحقيقًا داخليًا وتتشاور مع المؤسسات المختصة بالحركة اليهودية الإصلاحية بشأن الإجراءات المهنية والأخلاقية.

وفي الوقت نفسه، شددت الجماعة على أن شاختمن يتمتع بقرينة البراءة إلى حين ثبوت إدانته.

مسيرة طويلة في الحركة الإصلاحية وسنوات في إسرائيل

ووفقًا لسيرته المهنية المنشورة سابقًا على موقع المعبد، حصل شاختمن على شهادة الحاخامية عام 1989 من كلية الاتحاد العبري، وخدم لاحقًا في عدد من التجمعات اليهودية في الولايات المتحدة، كما عمل لمدة تسع سنوات في مقر الحركة الإصلاحية بمانهاتن مستشارًا إقليميًا ووطنيًا في مجالات تطوير البرامج وإدارة المعابد ودعم التجمعات الصغيرة.

كما سبق لشاختمن الإقامة في إسرائيل لمدة عامين قبل دخوله مجال الحاخامية، إذ عاش في كفر قرع ضمن برنامج «متدربون من أجل السلام»، وعمل في مجال التواصل المجتمعي والعلاقات بين اليهود والعرب.

واقعة مشابهة تورط فيها مسؤول إسرائيلي

وأشارت الصحيفة إلى واقعة أخرى في أغسطس 2025، عندما أُلقي القبض في ولاية نيفادا على توم أرتيوم ألكسندروفيتش، وهو مسؤول بارز في المنظومة السيبرانية الوطنية التابعة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال عملية مماثلة استهدفت جرائم جنسية عبر الإنترنت.

وبحسب السلطات الأمريكية حينها، كان ألكسندروفيتش يعتقد أنه يتواصل مع فتاة تبلغ 15 عامًا، وحاول الوصول إلى لقاء جنسي معها في منطقة لاس فيجاس، قبل أن يتم توقيفه وإطلاق سراحه بكفالة ثم عودته إلى إسرائيل.

ولاية نيويورك الأمريكية الحاخام الإصلاحي بيتر ب شاختمن جرائم جنسية محاولة استدراج شخص مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إسرائيل

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