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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كاتس : إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان

كاتس
كاتس
محمود نوفل

أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن السيطرة على مرتفعات علي طاهر تمثل استكمالا لمرحلة إحكام السيطرة على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.

وزعم كاتس في تصريحات له أن أنفاق علي طاهر كانت مركزا قياديا للهجمات على قواتنا وعلى منطقة الجليل.

وقال كاتس: الآن سيستكمل الجيش الإسرائيلي تحييد الأنفاق وسيستعد بالطريقة التكتيكية المناسبة للسيطرة على المرتفعات ومنع العدو من إعادة التمركز في المنطقة.

وختم كاتس تصريحاته : إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى نزع سلاح "حزب الله" في جميع أنحاء لبنان وإزالة التهديدات عن سكان الجليل والسيطرة على مرتفعات علي طاهر خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف.

وزير دفاع الاحتلال لبنان مرتفعات على الطاهر سلاح حزب الله

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