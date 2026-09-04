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وزير العمل يعتمد معايير منح ترخيص مراكز التدريب المهني لمساعدي الخدمات الصحية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير العمل يعتمد معايير منح ترخيص مراكز التدريب المهني لمساعدي الخدمات الصحية

وزير العمل
وزير العمل

اعتمد معالي وزير العمل حسن رداد، المعايير والشروط اللازمة لمنح تراخيص لمراكز التدريب الخاصة الراغبة في تقديم برامج تدريبية لمهنة "مساعد الخدمات الصحية"، وذلك في إطار أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وقرار وزير العمل رقم 264 لسنة 2025، وتنفيذًا للبروتوكول الثلاثي المبرم بين وزارة العمل ووزارة الصحة والسكان والمجلس الصحي المصري.


وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من اجتماعات اللجنة المركزية المختصة بوضع وتنظيم معايير اعتماد مراكز التدريب الخاصة الراغبة في تقديم برامج تدريبية للمهن التي يشملها البروتوكول، حيث جرى التوافق على التجهيزات والمواصفات والمتطلبات الفنية اللازمة للتدريب على مهنة "مساعد الخدمات الصحية"، بما يضمن توفير بيئة تدريب مناسبة ورفع مستوى جودة البرامج المقدمة.

إجراء المعاينات لمراكز التدريب الخاصة

وبموجب هذه المعايير، تبدأ الادارة المختصة بوزارة العمل إجراء المعاينات لمراكز التدريب الخاصة الراغبة في تقديم برامج التدريب على المهنة، للتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات والضوابط المقررة بقرار وزير العمل رقم 264 لسنة 2025، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تجديد التراخيص للمراكز القائمة أو منح تراخيص جديدة للمراكز المستوفية للشروط.

وأكدت وزارة العمل أن اعتماد هذه المعايير يمثل خطوة مهمة نحو ضبط وتنظيم التدريب على مهنة مساعد الخدمات الصحية، وضمان جودة العملية التدريبية ومخرجاتها، بما يسهم في إعداد كوادر مدربة ومؤهلة وفق احتياجات سوق العمل، ويدعم فرص تشغيلها في الداخل والخارج.

ودعت الوزارة مراكز التدريب الخاصة الراغبة في الحصول على اعتماد لممارسة التدريب على مهنة "مساعد الخدمات الصحية" إلى التوجه إلى وزارة العمل بالعاصمة الجديدة – الحي الحكومي – الدور الخامس – قطاع التدريب المهني، لتقديم المستندات المطلوبة واستكمال الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة. 

وزير العمل المعايير والشروط مساعد الخدمات الصحية أحكام قانون العمل

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