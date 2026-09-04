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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصليب الأحمر يعلن نقل 5 محتجزين لدى إسرائيل إلى لبنان

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر
رحمة سمير

الصليب الأحمر أنه قام بتسهيل نقل 5 محتجزين لدى إسرائيل إلى لبنان، بطلب من الأطراف المعنية، في إطار اتفاق إفراج تم التوصل إليه مؤخرًا بين الجانبين بوساطة أمريكية، مؤكدا الاستعداد التام للعمل كوسيط محايد في عمليات إنسانية مستقبلية حال توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق.

أكد الصليب الأحمر أن عائلات لبنانية كثيرة لا تزال تنتظر معلومات عن مصير ذويها المفقودين أو المحتجزين، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وتمت عملية نقل المحتجزين عبر معبر الناقورة الحدودي بين إسرائيل ولبنان، حيث تم تسليم المحتجزين إلى الجيش اللبناني الذي تولّى نقلهم إلى مراكز طبية لإجراء الفحوصات اللازمة قبل تسليمهم لعائلاتهم.

الصليب الأحمر إسرائيل لبنان محتجزين لدى إسرائيل إلى لبنان «القاهرة الإخبارية

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