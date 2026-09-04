الصليب الأحمر يتوجه إلى الناقورة لتسلّم أربعة أسرى لبنانيين من الاحتلال الاسرائيلى

توجهت بعثة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان، منذ قليل، نحو معبر رأس الناقورة، لتسلّم أربعة أسرى من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يتولى الجيش اللبناني تسلّم الأسرى الأربعة عند منطقة المنصوري جنوب مدينة صور، بعد إتمام عملية التسليم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

و كان الجيش اللبناني قد تسلم الأسير مالك غازي عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد أن سلّمه الاحتلال الإسرائيلي عند معبر الناقورة، في إطار عملية تسليم جرت عند الحدود الجنوبية.

وبعد تسلّمه، نقل غازي إلى مكتب مخابرات الجيش اللبناني في ثكنة بنوا بركات في مدينة صور، حيث باشرت الجهات المختصة بالإجراءات اللازمة.

وتأتي عملية التسليم في ظل استمرار المتابعة الرسمية اللبنانية لملف الأسرى والموقوفين لدى الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تواصل فيه الجهات المعنية متابعة أوضاع المحتجزين والعمل على تأمين الإفراج عنهم.