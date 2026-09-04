قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشارقة ترفع الحد الأدنى للرواتب إلى 20 ألف درهم
هجمات أمريكية.. إيران تشيع ضحايا حفل الزفاف لمثواهم الأخير
موسكو: تدمير سفينتي شحن تنقلان أسلحة غربية إلى أوكرانيا في البحر الأسود
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بالزقازيق
التشكيل المتوقع للزمالك امام إيه إس بورت في دوري أبطال أفريقيا
إعلام إسرائيلي: الجيش يرفع حالة التأهب في غزة تحسبا لأي رد من حماس
إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص في أسيوط
بيروت .. أول تعليق من رئيس لبنان على تحرير مواطنين من سجون الاحتلال
مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 إثر استهداف أوكراني لمقاطعة بيلجورود الروسية
سلطات الاحتلال الإسرائيلي توافق على إطلاق سراح 5 معتقلين لبنانيين
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2026.. عيار 21 بكام؟
إصابة شاب بسبب الألعاب النارية خلال حفل زفاف في الوادي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشارقة ترفع الحد الأدنى للرواتب إلى 20 ألف درهم

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة
خاطر عبادة

اعتمد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رفع الحد الأدنى لـ "مستوى العيش الكريم" في حكومة الشارقة إلى 20 ألف درهم شهرياً، اعتباراً من شهر سبتمبر الجاري، وبكلفة سنوية تصل إلى مليار و187 مليون درهم.

شمول جميع الفئات بزيادات الرواتب

وأكد حاكم الشارقة في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر" أن الزيادات المعتمدة ستشمل جميع موظفي حكومة الشارقة دون استثناء، بما في ذلك أصحاب الرواتب العالية، مشيراً إلى أن مخصصات جميع الرواتب سترتفع، فيما يجري حالياً إعداد دراسة لزيادة رواتب الفئات الأعلى سيتم مراجعتها الأسبوع المقبل.

وقال، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم": عملنا بأقصى سرعة ممكنة لإنجاز واعتماد رفع الحد الأدنى للعيش الكريم، واعتمدنا هذه الزيادات فور إعدادها مباشرة. لن يوجد موظف إلا وسيرتفع راتبه، فقد أعطينا الأولوية للمحتاجين.

تفاصيل القرار وتكلفته السنوية

وتضمن الاعتماد 4 مسارات رئيسية:

الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية: رفع مستوى العيش الكريم إلى الحد الأدنى لـ 6652 أسرة، بتكلفة سنوية قدرها 195 مليوناً و130 ألفاً و164 درهماً.

متقاعدو حكومة الشارقة: رفع الحد الأدنى ليشمل 2251 متقاعداً، بتكلفة سنوية تبلغ 113 مليوناً و56 ألفاً و572 درهماً.

المتقاعدون من خارج حكومة الشارقة "المنح التكميلية": الاستفادة لـ 5300 مواطن، بتكلفة سنوية 159 مليون درهم.

موظفو حكومة الشارقة: استفادة 17776 موظفاً، بتكلفة سنوية تتجاوز 720 مليون درهم.

دعوة للترشيد 

ودعا الشيخ سلطان القاسمي المواطنين إلى ترتيب أمورهم المالية وتجنب الاقتراض غير المفيد بعد هذه الزيادات، قائلاً: "إذا اتجه الشخص إلى التوفير والاقتصاد ستتغير أمور كثيرة في حياته إلى الأفضل".

واختتم حاكم الشارقة بالتأكيد على أهمية التربية الحسنة للأبناء، متمنياً لجميع أبناء وبنات الإمارة التوفيق.

حاكم الشارقة الحد الأدنى للرواتب بالإمارات الإمارات الشارقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

حالة الطقس

طقس 6 أيام: أجواء حارة ورطبة.. والأرصاد تُحذر من تأثيرات شديدة لظاهرة "النينيو"

كارت الكهرباء

بتشحن كارت الكهرباء وبيخلص بسرعة؟ .. إعرف السبب والحل

إمام عاشور وفتوح

إمام عاشور يحاول إقناع أحمد فتوح بالانضمام للأهلي.. ومفاجأة بشأن رد اللاعب

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني

خوان بيزيرا

الزمالك يحدد 4 ملايين دولار للموافقة على بيع بيزيرا

الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي

حمزة عبد الكريم

برشلونة يتحرك لحماية جوهرته المصرية.. مفاجأة في عقد حمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

خالد طلعت

خالد طلعت يفجر مفاجأة: لاعبو الزمالك وراء 90% من بطولات الأهلي الأخيرة

سيف زاهر

دوري أبطال أفريقيا.. سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام إيه إس بورت

بالصور

لوك كاجوال.. نيللي كريم تخطف الأنظار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فستان لافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد