الشارقة ترفع الحد الأدنى للرواتب إلى 20 ألف درهم

اعتمد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رفع الحد الأدنى لـ "مستوى العيش الكريم" في حكومة الشارقة إلى 20 ألف درهم شهرياً، اعتباراً من شهر سبتمبر الجاري، وبكلفة سنوية تصل إلى مليار و187 مليون درهم.

شمول جميع الفئات بزيادات الرواتب

وأكد حاكم الشارقة في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر" أن الزيادات المعتمدة ستشمل جميع موظفي حكومة الشارقة دون استثناء، بما في ذلك أصحاب الرواتب العالية، مشيراً إلى أن مخصصات جميع الرواتب سترتفع، فيما يجري حالياً إعداد دراسة لزيادة رواتب الفئات الأعلى سيتم مراجعتها الأسبوع المقبل.

وقال، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم": عملنا بأقصى سرعة ممكنة لإنجاز واعتماد رفع الحد الأدنى للعيش الكريم، واعتمدنا هذه الزيادات فور إعدادها مباشرة. لن يوجد موظف إلا وسيرتفع راتبه، فقد أعطينا الأولوية للمحتاجين.

تفاصيل القرار وتكلفته السنوية

وتضمن الاعتماد 4 مسارات رئيسية:

الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية: رفع مستوى العيش الكريم إلى الحد الأدنى لـ 6652 أسرة، بتكلفة سنوية قدرها 195 مليوناً و130 ألفاً و164 درهماً.

متقاعدو حكومة الشارقة: رفع الحد الأدنى ليشمل 2251 متقاعداً، بتكلفة سنوية تبلغ 113 مليوناً و56 ألفاً و572 درهماً.

المتقاعدون من خارج حكومة الشارقة "المنح التكميلية": الاستفادة لـ 5300 مواطن، بتكلفة سنوية 159 مليون درهم.

موظفو حكومة الشارقة: استفادة 17776 موظفاً، بتكلفة سنوية تتجاوز 720 مليون درهم.

دعوة للترشيد

ودعا الشيخ سلطان القاسمي المواطنين إلى ترتيب أمورهم المالية وتجنب الاقتراض غير المفيد بعد هذه الزيادات، قائلاً: "إذا اتجه الشخص إلى التوفير والاقتصاد ستتغير أمور كثيرة في حياته إلى الأفضل".

واختتم حاكم الشارقة بالتأكيد على أهمية التربية الحسنة للأبناء، متمنياً لجميع أبناء وبنات الإمارة التوفيق.