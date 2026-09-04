أهلاً مدارس .. تخفيضات تصل لـ40% ومعارض في مختلف المحافظات

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تتزايد احتياجات الأسر من الملابس والأحذية والأدوات المكتبية والمستلزمات الدراسية، بالتزامن مع ارتفاع حجم الإنفاق على تجهيز الطلاب، لتأتي مبادرة «أهلاً مدارس» لتوفير مختلف الاحتياجات بأسعار مخفضة، ضمن جهود الدولة والقطاع الخاص للتخفيف من الأعباء عن المواطنين.

أكثر من 100 معرض على مستوى الجمهورية

قال الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبادرة «أهلاً مدارس» تُنفذ للعام العاشر على التوالي، وشهدت هذا العام افتتاح أكثر من 100 معرض بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف توفير السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.

وأوضح عز، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن نسب التخفيضات تتراوح بين 20 و40% بحسب نوع السلعة، وتشمل الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس.

«أهلاً مدارس» تتوسع في السلع الغذائية

ولم تقتصر المبادرة هذا العام على المستلزمات الدراسية فقط، حيث أوضح علاء عز أن هناك توسعًا في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، إلى جانب تقديم خدمات إضافية في بعض المعارض، من بينها توفير النظارات وإجراء فحوصات النظر للأطفال.

كما تشمل المبادرة إتاحة الحاسبات والأجهزة الإلكترونية التي يحتاج إليها الطلاب، بما يجعل المعارض منصة متكاملة لتوفير جانب كبير من احتياجات الأسرة مع بداية العام الدراسي.

رقابة على الأسعار وحماية حقوق المستهلك

وأشار علاء عز إلى أن الغرف التجارية تتابع الأسعار ونسب الخصومات بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، لضمان الالتزام بالتخفيضات المعلنة.

كما تخضع عمليات الاستبدال والاسترجاع داخل المعارض لأحكام قانون حماية المستهلك، بما يضمن حقوق المواطنين خلال عمليات الشراء.

خطة لإنشاء معارض دائمة

كما كشف عز عن وجود اتفاق لتوفير مساحات لإقامة معارض دائمة طوال العام، على أن تتغير المنتجات المعروضة وفقًا للمواسم والمناسبات، مع استمرار توفير السلع الأساسية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتحويل تجربة المعارض الموسمية إلى منافذ مستمرة تتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة على مدار العام.

شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

وتعتمد مبادرة «أهلاً مدارس» على شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية، بهدف توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المصرية.

تخفيضات تتجاوز 40% على بعض المنتجات

وأشار شريف يحيى، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إلى أن التخفيضات على بعض المستلزمات المدرسية تتجاوز 40%، خاصة في قطاع الملابس، بما يتيح أمام الأسر خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاتها وقدراتها الشرائية.

وأكد أن المعارض توفر مختلف احتياجات الطلاب، مع اختلاف عدد العارضين من معرض لآخر وفقًا للمساحة المتاحة، مشيرًا إلى وجود مشاركة واسعة من العارضين.

المعارض مستمرة حتى 25 سبتمبر

وأكد أ، استمرار إقامة المعارض حتى 25 سبتمبر، لإتاحة مزيد من الوقت أمام الأسر لشراء احتياجات أبنائها والاستفادة من التخفيضات.

وأوضح شريف يحيى أن المعارض تستقبل المواطنين يوميًا من الساعة 11 صباحًا وحتى 10 مساءً.