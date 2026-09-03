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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يفتتح معرض أهلاً مدارس في الطود

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
أ ش أ

افتتح محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عماره، اليوم الأربعاء، معرض حزب مستقبل وطن "أهلاً مدارس" للأدوات والمستلزمات المدرسية، بمركز ومدينة الطود، بجوار المدينة الشبابية، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وتوفير المستلزمات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة، بتخفيضات تصل إلى 40%.

جاء ذلك بحضور مصطفى جبريل، رئيس مركز ومدينة الطود، والمهندس محمد إبراهيم، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، والمهندس عبد الرازق الصافي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، ويحيى محمد يحيى، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، والنواب ناصر الضوى، والنائبة الدكتورة سيلفيا نادر، والنائب أحمد آدم.

ويضم المعرض مختلف الأدوات والمستلزمات المدرسية التي تحتاجها الأسرة، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجات أبنائهم من مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، خاصة مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر أهمية إقامة مثل هذه المعارض التي توفر احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة، مشيدًا بالتعاون بين أجهزة المحافظة وحزب مستقبل وطن والغرفة التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع الأساسية ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن المحافظة حريصة على دعم المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التأكيد على متابعة الأسعار وجودة المنتجات المعروضة، بما يضمن تحقيق الاستفادة المرجوة للأسر والأهالي.

محافظ الأقصر معرض حزب مستقبل وطن أهلاً مدارس للأدوات والمستلزمات المدرسي

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