عطل مفاجئ يضرب جوجل وجيمناي.. انقطاع عالمي يصيب عمالقة الذكاء الاصطناعي

ضرب عطل واسع عددا من خدمات شركة جوجل، من بينها خدمة الذكاء الاصطناعي جيمناي Gemini، إلى جانب مجموعة من أبرز خدمات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي حول العالم، ما تسبب في تسجيل آلاف البلاغات عن أعطال ومشكلات في الوصول إلى هذه الخدمات واستخدامها.

وأظهرت بيانات موقع Downdetector المتخصص في رصد أعطال الخدمات الرقمية، تسجيل آلاف البلاغات بشأن تعطل عدد من أشهر تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال الساعات الأولى من صباح الخميس.

عطل تطبيقات الذكاء الاصطناعي

تعطل عدد من أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي حول العالم



إذا كنت تواجه مشكلات في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فأنت لست وحدك، إذ يشهد عدد من أبرز خدمات الذكاء الاصطناعي أعطالا واسعة النطاق.

وبحسب البيانات، جاءت أبرز الخدمات التي تواجه أعطالا على النحو التالي:

- OpenAI، الشركة التي تقدم خدمة ChatGPT، سجلت أكثر من 37 ألف بلاغ عن وجود مشكلات في الخدمة.

- Claude AI سجل أكثر من 1300 بلاغ عن أعطال.

- Grok سجل أكثر من 1000 بلاغ.

- Google Gemini سجل أكثر من 300 بلاغ عن وجود مشكلات.



ورغم العدد الكبير من البلاغات المسجلة، لم تصدر حتى الآن معلومات واضحة بشأن سبب هذه الأعطال أو الموعد المتوقع لعودة الخدمات إلى العمل بصورة طبيعية.