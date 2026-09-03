ارتفاع جديد.. أسعار الذهب في مصر الآن

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي صعودها مدعومة بارتفاع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات موقع gold-price-today.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 24، وهو الأنقى من بين الأعيرة المتداولة محليًا، سعر 7335 جنيهًا للبيع مقابل 7280 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 21 الأكثر تداولًا

جاء سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر رواجًا وتداولًا بين المصريين لشراء المشغولات الذهبية، عند 6420 جنيه للبيع و6370 جنيهًا للشراء.

أسعار عياري 18 و14

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل 5505 جنيهًا للبيع مقابل 5460 جنيهًا للشراء، فيما استقر سعر عيار 14 عند 4280 جنيهًا للبيع و4245 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب، المكون من 8 جرامات من عيار 21، نحو 51360 جنيه للبيع مقابل 50960 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب بالجنيه

ارتفع سعر أوقية الذهب (الأونصة) لتسجل 228210 جنيه للبيع مقابل 226,435 جنيهًا للشراء بالسوق المحلية.

سعر دولار الصاغة اليوم

وسجل"دولار الصاغة" والذي يُستخدم في حساب أسعار الذهب محليًا، نحو 50.91 جنيه، مقابل 50.89 جنيه وفق أسعار البنوك.

الذهب عالميًا يواصل صعوده

قفز سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية إلى مستوى 4491 دولارًا .