40% تخفضيات.. «أهلاً مدارس» يستعد لتوفير مستلزمات العام الدراسي للأسر المصرية

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تتزايد احتياجات الأسر المصرية لشراء المستلزمات المدرسية، في ظل ارتفاع تكاليف الدراسة، وهو ما دفع الدولة إلى دعم مبادرات توفر السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وقال شريف يحيى، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير الدعم للمواطنين والأهالي قبل بداية العام الدراسي، من خلال التعاون بين القطاعين الخاص والعام، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

مستلزمات مدرسية بأسعار مخفضة

وأوضح يحيى، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن معارض «أهلاً مدارس» تعمل على توفير أفضل المنتجات بأفضل الأسعار للأسر المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، من خلال إتاحة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أن المعرض يوفر مختلف احتياجات الطلاب من المستلزمات المدرسية، لافتًا إلى أن عدد العارضين يختلف وفقًا لمساحة كل معرض، إلا أن هناك عددًا كبيرًا من العارضين المشاركين.

تخفيضات تتجاوز 40% على بعض المنتجات

وكشف نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية أن نسب التخفيضات على بعض المستلزمات تصل إلى أكثر من 40%، خاصة في قسم الملابس، بما يوفر خيارات متنوعة أمام المواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف أن المعارض تستقبل المواطنين يوميًا من الساعة 11 صباحًا وحتى 10 مساءً.

التوسع في جميع المحافظات

وأوضح يحيى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يسعى إلى إطلاق معارض «أهلاً مدارس» في مختلف المحافظات، بهدف إتاحة المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة لأكبر عدد من المواطنين.

وأكد أن التوسع في إقامة المعارض يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، خاصة مع استعدادها لتلبية احتياجات أبنائها قبل بدء العام الدراسي.