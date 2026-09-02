بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات شهر سبتمبر 2026 للمواطنين المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، بالتزامن مع انطلاق الشهر الجديد، وذلك من خلال نحو 40 ألف منفذ تمويني موزعة على مختلف المحافظات، وسط متابعة من الجهات المختصة لضمان توافر السلع وصرفها للمستحقين وفقا للقواعد المنظمة للمنظومة.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2026

وتشمل منافذ صرف المقررات التموينية بقالين التموين ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، حيث تستقبل المواطنين يوميا خلال الفترة من الساعة 10 صباحا وحتى 8 مساء، بما يتيح للمستفيدين الحصول على احتياجاتهم من السلع المدرجة ضمن المنظومة التموينية.

صرف السلع التموينية وفقا لحصة كل فرد

يحصل المستفيد من البطاقة التموينية على سلع بقيمة 50 جنيها شهريا، وذلك حتى المستفيد الرابع على البطاقة، بينما يحصل المستفيد الخامس ومن يليه على سلع بقيمة 25 جنيها شهريا.

وتشمل قائمة المقررات عددا من السلع الأساسية، وفي مقدمتها السكر والزيت، حيث يتم صرف زجاجة زيت وكيلو سكر لكل فرد، مع الالتزام بالحد الأقصى المقرر للبطاقة التموينية، بواقع 4 زجاجات زيت و6 كيلوجرامات من السكر، وفقا لعدد الأفراد المسجلين على البطاقة.

أسعار السلع التموينية في سبتمبر 2026

جاءت أسعار السلع التموينية المقرر صرفها ضمن منظومة الدعم خلال شهر سبتمبر 2026 على النحو التالي.

سكر معبأ وزن 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك وزن 1 كجم بسعر 18 جنيها.

مكرونة وزن 800 جم بسعر 17 جنيها.

مكرونة وزن 350 جم بسعر 9 جنيهات.

عدس مجروش وزن 500 جم بسعر 21 جنيها.

فول معبأ وزن 500 جم بسعر 9 جنيهات.

علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

مسلى صناعي وزن 800 جم بسعر 36 جنيها.

شاي ناعم وزن 40 جم بسعر 5 جنيهات.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2026

صلصة وزن 300 جم بسعر 8 جنيهات.

تونة مفتتة وزن 140 جراما بسعر 18 جنيها.

مربى أنواع وزن 350 جراما بسعر 16 جنيها.

جبنة تتراباك وزن 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

جبن أبيض وزن 125 جراما بسعر 4.50 جنيه.

مسحوق أتوماتيك وزن 800 جم بسعر 25 جنيها.

مسحوق عادي يدوي وزن 800 جم بسعر 16 جنيها.

صابون غسيل وزن 125 جم بسعر 3 جنيهات.

صابون تواليت وزن 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

لبن جاف وزن 125 جم بسعر 25.50 جنيه.

خل 5% وزن 900 مللي بسعر 6 جنيهات.

ملح طعام وزن 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة وزن 40 جم بسعر 3 جنيهات.

سائل غسيل أواني وزن 80 جم بسعر 3 جنيهات.

بسكويت يويوز سادة بسعر 1.50 جنيه.

بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

بسكويت تومورو أنواع بسعر 3 جنيهات.

بسكويت بوو أنواع بسعر 3.75 جنيه.

طحينة بيضاء ظرف وزن 140 جراما بسعر 3.75 جنيه.

قهوة سريعة الذوبان وزن 18 جم بسعر 4 جنيهات.

مسحوق غسيل وزن 60 جراما بسعر 4.50 جنيه.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2026

تطبيق منظومة كارت المفتش

وتزامنا مع بدء صرف مقررات شهر سبتمبر، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من الثلاثاء 1 سبتمبر تطبيق منظومة كارت المفتش، ضمن خطة تطوير أدوات الرقابة على الأسواق ورفع كفاءة عمليات التفتيش والمتابعة.

وتتزامن المنظومة الجديدة مع تفعيل رادار الأسعار وتعزيز عمليات الرصد الميداني، بالاعتماد على أدوات التحول الرقمي وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف دعم جهود الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على حركة تداول السلع والتعامل مع أي ممارسات مخالفة، إلى جانب تنفيذ تكليفات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، المتعلقة بتطوير أدوات الرقابة ورفع كفاءة منظومة المتابعة والتفتيش.