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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الأقصر يضبط أكثر من 6500 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية ببندر الأقصر

تموين الأقصر
تموين الأقصر
شمس يونس

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملة تموينية مكبرة بناحية بندر الأقصر، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور مساعد الوزير لشئون الرقابة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، وتحت إشراف عبد الرازق محمد الصافي، وكيل وزارة التموين بالأقصر، لمواصلة الحملات الرقابية على الأسواق والمخازن، والتأكد من سلامة وصلاحية السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.

قاد الحملة أحمد محمود ربيع، مدير الرقابة التموينية، وعبد العظيم النوبي أبو الوفا، كبير مفتشي المديرية، ومحمد عثمان أحمد، كبير مفتشي المديرية، وذلك بناحية الكرنك ونجع الطويل وبندر الأقصر.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد مخازن السلع الغذائية بناحية المنشأة العماري ببندر الأقصر، حيث بلغ إجمالي المضبوطات أكثر من 6500 عبوة وقطعة وزجاجة من السلع الغذائية المختلفة.

وشملت المضبوطات 540 زجاجة مشروبات غازية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 165 علبة جبنة نستو، تحتوي كل علبة على 32 قطعة، بإجمالي 5280 قطعة جبنة منتهية الصلاحية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 280 كيسا من المكرونة والشعرية ولسان العصفور منتهية الصلاحية، إلى جانب 50 كيس شعرية سريعة التحضير منتهية الصلاحية.

جاءت الحملة في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق ومخازن السلع الغذائية، والتصدي لمحاولات تداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقرارات والقوانين التموينية.

تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الواقعة.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخازن بمختلف أنحاء المحافظة، لضبط المخالفات التموينية والتعامل بكل حسم مع السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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