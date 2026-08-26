جامعة الأقصر تقر منحًا للطلاب الوافدين وتستعد لإطلاق قمة دولية للأمن السيبراني

ناقش مجلس جامعة الأقصر، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، عددًا من الملفات الأكاديمية والبحثية والإدارية، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الدولي ودعم الطلاب الوافدين، إلى جانب الاستعداد لتنظيم قمة الأقصر الدولية للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي (LUXSAI International Summit)، وذلك في إطار استعدادات الجامعة للعام الجامعي 2026/2027.

ووافق المجلس على تخصيص منحتين دراسيتين للطلاب الوافدين بكل كلية من كليات الجامعة، بما يعزز توجه جامعة الأقصر نحو استقطاب الطلاب الوافدين وتوسيع حضورها الأكاديمي الدولي، إلى جانب بحث إعفاء طلاب حلايب وشلاتين المقيدين بكليات الجامعة من المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد.

كما وافق المجلس ، على تنظيم قمة الأقصر الدولية للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي يومي 20 و21 مارس 2027، بالتعاون بين كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الأقصر الأهلية، وبمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات الفاعلة والمتخصصة، بما يعزز دور الجامعة في مواكبة التطورات التكنولوجية ودعم الابتكار والتحول الرقمي.

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، ناقش المجلس اعتماد اللائحة التنفيذية المنظمة للجوانب التعليمية والأكاديمية والمالية لمذكرة التفاهم المبرمة بين جامعة الأقصر وجامعة ستاردوم بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتضمن البرامج الدراسية والمصروفات وإجراءات القبول والتسجيل وآلية منح الشهادات.

كما استعرض المجلس المصروفات الدراسية المقررة بكليات الجامعة للعام الجامعي 2026/2027، إلى جانب المقابل المادي للإقامة والتغذية بالمدن الجامعية، واعتماد رسوم الإقامة بالإسكان المميز المكيف والعادي، فضلًا عن تنظيم خدمة الإنترنت بالمدن الجامعية وإتاحة باقات تتناسب مع احتياجات الطلاب.

وفي سياق دعم التحول الرقمي وتنمية المهارات، ناقش المجلس اعتماد المقابل المادي لعدد من البرامج التدريبية التي يقدمها مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من بينها دورة «استخدام أساليب الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي»، ودورة «التدريب على منصة المحاكم ومصر الرقمية».

وعلى صعيد الدراسات العليا، وافق المجلس على عدد من الموضوعات المتعلقة بمنح درجات الدكتوراه والماجستير والدبلومات في تخصصات الفنون الجميلة والسياحة والفنادق والآثار والتربية، بما يعكس استمرار الجامعة في دعم منظومة البحث العلمي والدراسات العليا.

كما اعتمد المجلس عددًا من الإجراءات الخاصة بضمان الجودة والاعتماد، شملت اللائحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة والاعتماد بكلية الآثار، وتشكيل مجالس إدارة وحدات ضمان الجودة بكليات الفنون الجميلة والطب، إلى جانب اعتماد رؤى ورسائل كليات الفنون الجميلة والطب والتربية باللغتين العربية والإنجليزية بما يتوافق مع رؤية ورسالة الجامعة.

وتناول الاجتماع كذلك اعتماد اللائحة التنظيمية والإدارية لوحدة متابعة الخريجين بجامعة الأقصر، بما يدعم التواصل المستمر مع خريجي الجامعة وربطهم بسوق العمل والاستفادة من خبراتهم.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل أن الجامعة تواصل تنفيذ خطتها الرامية إلى تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم التحول الرقمي والابتكار، وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب، بما يواكب متطلبات المستقبل ويعزز مكانة جامعة الأقصر على المستويين المحلي والدولي.