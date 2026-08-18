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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكثفة لتموين بني سويف.. تحرير 16 محضرًا وضبط سلع تموينية مدعمة قبل تداولها بالسوق السوداء

تموين بني سويف
تموين بني سويف

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف حملات رقابية مكثفة على الأنشطة التموينية والتجارية، في إطار خطة المحافظة لتشديد الرقابة على الأسواق ومخازن الجملة ومستودعات البوتاجاز والبدالين التموينيين ومحطات الوقود، والتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة السلع، والتصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات الرقابية ومتابعة حركة تداول السلع، والتعامل بحسم مع المخالفات التي تمس حقوق المواطنين أو تستهدف استغلال السلع المدعمة، مع استمرار المتابعة الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، أن الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة للرقابة على الأسواق، مؤكدًا استمرار المتابعة، خاصة للسلع الأساسية والمخابز والأنشطة المرتبطة باحتياجات المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وجاءت الحملات بإشراف الدكتور أحمد عنتر، وكيل المديرية، حيث نفذت إدارة تموين مركز بني سويف، برئاسة شريف الحميلي، حملة مكبرة أسفرت عن تحرير 14 محضر جنحة وتقريرين تموينيين، وضبط سلع مجهولة المصدر وبدون فواتير، شملت طنًا من الدقيق الأبيض استخراج 72% و84 زجاجة مشروبات طاقة، وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الإدارة لحين صدور قرار النيابة العامة.

كما تم ضبط 160 كجم من السكر التمويني المدعم و120 زجاجة زيت تمويني محملة على مركبة «تروسيكل» بقرية بياض العرب، في محاولة لتجميعها والاتجار بها في السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مجال الرقابة على المخابز السياحية ومخابز الفينو، تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار والأوزان، مع إلزام أصحاب المخابز بالالتزام بالتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 والتأكد من مطابقة أوزان الخبز للمواصفات.

كما تم تحرير 5 محاضر لعدم حمل شهادات صحية ضد عدد من العاملين بالأنشطة التجارية، شملت محال جزارة وبقالة، إلى جانب تحرير محضر ضد أحد مستودعات البوتاجاز لعدم الإعلان عن أسماء الموزعين المربوطين عليه.

وتم كذلك تحرير تقريرين ضد بدالين تموينيين لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية على واجهة المحل، وعدم إعطاء المواطنين بون الصرف المستحق.

بني سويف تموين ببا تموين الفشن

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