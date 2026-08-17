بني سويف تتسلم 2 طن لحوم من الأوقاف لتوزيعها على الأولى بالرعاية

أشرف كامل علي غطاس السكرتير العام، على إجراءات استلام دفعة جديدة من اللحوم من الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة، وذلك في حضور الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومسؤولى مديرية الأوقاف.

وجرى "اليوم" استلام 2 طن لحوم ضمن سلسلة من الدفعات التي تقوم الوزارة بتوزيعها على المحافظات بالتعاون والتنسيق مع التضامن، وذلك وفق قاعدة البيانات المُسجلة بالوزارة للحالات المستحقة، وتستهدف المستفيدين بمختلف مراكز المحافظة.

وأشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز، بتقديم التيسيرات اللازمة لسرعة توزيع اللحوم وإيصالها لمستحقيها وأشاد بدور الأوقاف في هذا المجال، معرباً عن تقديره للمساهمين في المشروع باعتباره أحد المشروعات الناجحة التي تنفذها وزارة الأوقاف لخدمة المجتمع.