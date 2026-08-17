محافظ بني سويف يشهد تدريب العاملين بالديوان العام على خطط مواجهة الطوارئ

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم،جانبًا من فعاليات الدورة التدريبية للعاملين بديوان عام المحافظة حول إجراءات الإخلاء الآمن في حالات الكوارث الطبيعية والحرائق، والتي تُنفذ في إطار خطة متكاملة لرفع جاهزية العاملين وتعزيز قدراتهم على التعامل السريع والآمن مع حالات الطوارئ.

جاء ذلك، بحضور "بلال حبش" نائب المحافظ، كامل علي غطاس السكرتير العام، ،العقيد مصطفى شحاتة مدير إدارة الأمن بديوان عام المحافظة،_ ومسؤول من إدارة الحماية المدنية، محمد صلاح مدير العلاقات العامة بمرفق إسعاف بني سويف ومديري الإدارات والعاملين بالديوان العام.

وخلال متابعته للتدريب، أكد محافظ بني سويف،أن تواجد قيادات المحافظة ومتابعتهم المباشرة للبرنامج التدريبي يعكس مدى الاهتمام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز إجراءات السلامة ورفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع مختلف الأزمات والطوارئ، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، مشيرًا إلى أن التدريب على الإخلاء ومواجهة الحوادث لا يقتصر على العاملين بديوان عام المحافظة، وإنما يتم تنفيذه أيضًا بمختلف المديريات والجهات الخدمية بالمحافظة.

وشدد المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز ، أهمية أن يتوافر للعاملين المعرفة الكاملة بالدور المنوط بهم أثناء وقوع أي طارئ، وأن يكون مدربًا على الإجراءات الواجب اتباعها، مؤكدًا أن سرعة اتخاذ القرار والتصرف السليم في اللحظات الأولى من وقوع الحادث تمثل عاملًا حاسمًا في الحد من المخاطر، مع ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط خلال التدريبات وعدم التعامل معها باعتبارها مجرد إجراء شكلي.

من جانبه، أكد نائب المحافظ السيد"بلال حبش" أن الحفاظ على السلامة الشخصية يأتي في مقدمة أولويات التعامل مع حالات الطوارئ، باعتبارها الأساس لتحقيق الأمان المؤسسي، مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات الإخلاء وعدم التدافع، والتعامل بهدوء وانضباط أثناء الخروج من المبنى، بما يضمن سلامة جميع العاملين والمتواجدين.

فيما أشار الأستاذ كامل على غطاس السكرتير العام إلى أهمية استشعار خطورة الحدث والتعامل معه بجدية كاملة، مؤكدًا أن التدريب المستمر يسهم في رفع القدرة على التصرف السليم واتخاذ القرار المناسب في التوقيت الصحيح، وأن التنسيق بين مختلف فرق العمل يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح عمليات الإخلاء ومواجهة الطوارئ، لافتًا إلى أن التدريب ليس مجرد بروفة، وإنما إعداد حقيقي للتعامل مع أي موقف طارئ محتمل.

من جهته أشار العميد محمد برعي المستشار العسكري للمحافظة،إلى أهمية التدريب الذي يستهدف رفع مستوى الوعي بإجراءات السلامة، وترسيخ ثقافة الوقاية والاستعداد المسبق، وتدريب العاملين على سرعة الاستجابة واتخاذ القرار والتنسيق بين فرق الإخلاء ومكافحة الحريق والإسعاف والحماية المدنية، بما يعزز جاهزية الجهاز الإداري بالمحافظة للتعامل مع الأزمات والطوارئ بكفاءة وفاعلية.

وتضمنت فعاليات التدريب محاضرة شاملة ألقاها العميد مصطفى شحاتة مدير إدارة الأمن بديوان المحافظة، تناول فيها شرحا مفصلاً عن تعريف خطة ومفهوم الإخلاء باعتباره نقل أشخاص من داخل موقع يمثل خطورة ونقلهم إلى مكان آمن، بهدف تقليل حجم الخسائر البشرية والمادية وإتاحة الفرصة للأجهزة المعنية في التعامل مع الموقف الطارئ، ووضح أنواع الإخلاء سواء كلى من المبنى بأكمله أو إخلاء جزئئ من جزء أو موقع محدد داخل المبنى،بجانب الإشارة إلى تعريف أساليب الإعلان عن الإخلاء سواء مسموعة أو مرئية، والوسائل المستخدمة في الإخلاء من سلالم بمختلف أنواعها (رئيسية /طوارئ/كهربية/ وسادة هوائية/ حلزونية) والتعرف على تجهيزات الإطفاء بالمكان ومسالك سلالم الطوارئ ومسارات الهروب والعلامات الإرشادية ونقاط التجمع ـ

كما جرى تقسيم المشاركين في التدريب إلى مجموعات وفرق عمل متخصصة، تشمل (الإنذار والتوجيه، الفنيين، الإسعاف، التوجيه والإرشاد، منع الارتداد، الإخلاء، تمام الموجودين، الإعلام) وتم إطلاعهم على المهام والتكليفات الخاصة بكل مجموعة او فريق عمل وتوزيعهم على مختلف طوابق المبنى، وآليات التنسيق والتواصل بين الفرق أثناء تنفيذ خطة الإخلاء.

فيما تناول مسؤول من إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف_ التأكيد على أهمية التدريب الذي يأتي ضمن خطة للتعامل مع المواقف الطارئة، لتأهيل ورفع كفاءة العاملين على أسلوب وآلية الإخلاء الصحيح والخروج بأقل حجم من الخسائر سواء بشرية أو مادية، واستعرض مهام وأدوار الحماية المدنية في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وآلية عملها، وأقسامها الخمسة الرئيسية والتي تشمل( الإطفاء، الإنقاذ البري ، الإنقاذ النهري، المرفقعات، الوقاية )