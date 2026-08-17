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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لليوم السادس عشر على التوالي.. استمرار تقديم خدمات مبادرة 100 يوم صحة في بني سويف

صحة بني سويف
صحة بني سويف

تواصل الفرق الطبية بمديرية الصحة ببني سويف، لليوم السادس عشر  على التوالي، تقديم خدمات مبادرة 100 يوم صحة للمواطنين، من خلال الفرق الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية، إلى جانب الفرق الطبية المتنقلة التي تنتشر بمختلف قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار حرص الدولة على التوسع في تقديم الخدمات الطبية والوصول بها إلى المواطنين في أماكن وجودهم.

 وذلك تحت إشراف الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف والدكتور محمد قريبه وكيل المديرية ومتابعة الدكتور أحمد أشرف مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية.

وتشهد المبادرات الرئاسية إقبالًا من المواطنين للاستفادة من الخدمات الصحية المجانية التي تقدمها الفرق الطبية، حيث يتم إجراء الفحوصات والكشوفات الطبية اللازمة، وتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي، فضلًا عن اكتشاف الحالات التي تحتاج إلى متابعة أو فحوصات إضافية، والتعامل معها وفقًا للضوابط والإجراءات الطبية المتبعة.

وتواصل الفرق المتنقلة تحركاتها الميدانية داخل القرى والمناطق المختلفة، بما يضمن وصول الخدمات الصحية إلى الفئات المستهدفة، خاصة بالمناطق البعيدة والنائية، بالتوازي مع استمرار العمل بالفرق الثابتة داخل الوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى المحافظة.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف استمرار رفع درجة الاستعداد وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية للفرق الطبية، مع توفير المستلزمات والأدوات اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمات، والتيسير على المواطنين للحصول على الخدمات الصحية بالمجان.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في المبادرات الصحية وتعزيز منظومة الرعاية الصحية والوقائية، بما يسهم في الكشف المبكر عن الأمراض، ورفع الوعي الصحي، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما وجهت مديرية الصحة الشكر والتقدير لجميع الفرق الطبية والتمريضية والإداريين والعاملين المشاركين في المبادرات، لما يبذلونه من جهود متواصلة على مدار الأيام الماضية، وحرصهم على أداء رسالتهم الطبية والوصول بالخدمات الصحية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

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