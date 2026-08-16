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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التحالف الوطني يواصل "إيد واحدة".. ثاني قوافل المرحلة الثالثة تنطلق من بني سويف

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
محمود محسن

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تفاصيل ثاني قوافل المرحلة الثالثة من مبادرة "إيد واحدة" في بني سويف، قائلة إن يشارك اليوم نحو 18 مؤسسة من مؤسسات التحالف، ويستفيد من القافلة أكثر من 45 ألف مواطن، وتشمل الخدمات المقدمة المواد الغذائية، والخدمات الطبية، ودعم الغارمات والغارمين، والمقبلين على الزواج، وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توزيع الأدوات المدرسية.

أضافت خلال تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن التحالف يرصد الاحتياجات من خلال المتطوعين الموجودين، ثم يبدأ العمل على تحديد الأماكن الأكثر احتياجًا، من أجل تقديم الخدمات المطلوبة إليها.

من جانبه وجه اللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، الشكر إلى جميع المؤسسات والجمعيات المشاركة اليوم، والتي تقدم عددًا كبيرًا من المساعدات، من المأكولات والمواد الغذائية والحقائب المدرسية، بالإضافة إلى أن القافلة تضم أيضًا خدمات صحية للمواطنين.

يمنح الأسرة فرصة لإنشاء مشروع صغير

وأوضح أن من أهم الخدمات التي تقدمها المبادرة التمكين الاقتصادي، وهو أمر بالغ الأهمية؛ إذ يمنح الأسرة فرصة لإنشاء مشروع صغير يضمن لها مصدر دخل مستمر.

السفيرة نبيلة مكرم مبادرة إيد واحدة المواد الغذائية الغارمين الأدوات المدرسية

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