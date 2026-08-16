محافظ بني سويف ونبيلة مكرم يتفقدان القافلة الشاملة للتحالف الوطني ضمن المرحلة الثالثة من حملة «إيد واحدة»|صور

تفقد اللواء عبدالله عبد العزيز، محافظ بني سويف، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فعاليات القافلة التنموية الشاملة التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقرية باروط بمركز بني سويف، ضمن المرحلة الثالثة من حملة «إيد واحدة»، والتي تستهدف تقديم حزمة متكاملة من الخدمات والمساعدات الإنسانية والطبية والتنموية للأهالي والأسر الأولى بالرعاية بالمجان، بمشاركة عدد من مؤسسات وجمعيات التحالف.

جاء ذلك بحضور السيد بلال حبش، نائب المحافظ، والعميد محمد برعي، المستشار العسكري للمحافظة، والأستاذ عمرو مجدي، مدير البرامج والإغاثة بالتحالف، والأستاذ أحمد دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومنسق القافلة بالمحافظة ومدير وحدة السكان بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات المعنية، ومسؤولي الجمعيات والمؤسسات المشاركة في القافلة.

وخلال الجولة، تابع محافظ بني سويف والسفيرة نبيلة مكرم مختلف الأنشطة والخدمات التي تقدمها القافلة، حيث استهلا الجولة بتفقد معرض السلع المقام بمقر المدرسة الثانوية الصناعية، إحدى مدارس التأسيس العسكري، والذي يضم مساعدات غذائية وعينية متنوعة للأسر الأولى بالرعاية، تشمل 800 كرتونة سلع غذائية، و200 علبة حلوى بمناسبة المولد النبوي الشريف، و200 شنطة مدرسية، بالإضافة إلى سيارة لتوزيع اللحوم.

وتواصل قافلة «إيد واحدة» الشاملة بمحافظة بني سويف تقديم خدماتها لأهالي قرية باروط، من خلال حزمة متنوعة من المساعدات الغذائية والعينية، ضمن جهود مؤسسات التحالف الوطني لدعم الأسر الأولى بالرعاية، حيث تشمل القافلة نحو 8 آلاف مساهمة غذائية، إلى جانب الوجبات الساخنة واللحوم وحلوى المولد النبوي، فضلًا عن توزيع نحو 10 آلاف قطعة ملابس وأكثر من 200 شنطة مدرسية، بالإضافة إلى توزيع الألعاب والهدايا على الأطفال.

كما تفقد المحافظ والسفيرة القافلة الطبية المقامة بمدرسة باروط الرسمية، والتي تقدم خدمات الكشف والعلاج بالمجان من خلال وحدة طب المسنين، وتخصصات العلاج الطبيعي والجلدية والباطنة والعظام والأطفال والأنف والأذن والعيون، إلى جانب توفير العلاج وصيدلية لخدمة المواطنين المستفيدين من القافلة.

وتضمنت الجولة كذلك تفقد الفعاليات المقامة بمركز شباب القرية، والتي شملت معرضين للملابس، وكرنفالًا للأطفال، ومسرحًا للطفل، واستقبال الحالات الإنسانية، إلى جانب أنشطة مكتبة مصر الخير والأنشطة الثقافية والتوعوية.

وقال اللواء عبدالله عبد العزيز، محافظ بني سويف، إن القافلة التنموية الشاملة بقرية باروط تمثل نموذجًا عمليًا لتكامل جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال تقديم حزمة متنوعة ومتكاملة من الخدمات الطبية والإنسانية والتنموية للأهالي، خاصة الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على دعم وتعظيم الاستفادة من جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها وتحقيق أكبر مردود ممكن على المواطنين.

وأكد المحافظ أن بني سويف لديها تجربة رائدة في تنظيم وتنسيق جهود العمل الأهلي، بدأت منذ عام 2020 بإطلاق وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي، بما أسهم في تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات والجمعيات وتوجيه جهودها وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مؤسسات التحالف الوطني وما تقدمه من خدمات نوعية في مختلف المجالات.

ومن جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن تقديرها للتعاون والتنسيق القائم بين محافظة بني سويف والتحالف الوطني ومؤسساته، مشيدة بما تتضمنه القافلة من تنوع في الخدمات المقدمة للأهالي، والتي تجمع بين الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والأنشطة الثقافية والترفيهية للأطفال.

وأشارت السفيرة إلى أن القافلة تأتي في إطار جهود التحالف الوطني للوصول بالخدمات إلى المواطنين في مختلف القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن العمل الأهلي أصبح شريكًا فاعلًا في جهود التنمية، وأن تكامل الأدوار بين مؤسسات التحالف والأجهزة التنفيذية يساهم في تعظيم أثر الخدمات المقدمة وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين.

وخلال الجولة، تعرف المحافظ والسفيرة نبيلة مكرم على طبيعة الخدمات التي تقدمها المؤسسات والجمعيات المشاركة، حيث تساهم مؤسسة مصر الخير في استقبال وتوعية وتلقي طلبات الغارمين، واستقبال طلبات التمكين الاقتصادي، إلى جانب توفير مكتبة متنقلة.

وتشارك مؤسسة الباقيات الصالحات بوحدة لطب المسنين تقدم خدماتها في تخصصات العظام والعلاج الطبيعي والجلدية والباطنة، بينما تقدم مؤسسة راعي مصر للتنمية خدماتها من خلال 3 عيادات في تخصصات الجلدية والأطفال والأنف والأذن.

وتشارك مؤسسة بنك الشفاء بعيادتي أطفال وعظام وصيدلية، فيما تقدم مؤسسة صناع الخير قافلة شاملة لعلاج أمراض العيون، وتشارك جمعية الدكتور مصطفى محمود بعيادات للباطنة والأطفال وصيدلية.

كما تشارك مكتبة الإسكندرية في عدد من المجالات، من بينها التمكين الثقافي والمعرفي، والتمكين الاقتصادي، والتدريب على الحرف وريادة الأعمال، والدعم التعليمي من خلال توفير الكتب والأدوات المدرسية والمنح، إلى جانب بناء قدرات الشباب وأمناء المكتبات، ودعم الطلاب المتفوقين، وتنظيم جلسات للحكي وتوثيق تراث القرى، فضلًا عن جلسات توعوية للمرأة.

وشهدت القافلة كذلك مشاركة أسقفية الخدمات من خلال ورش توعوية عن البيئة وأنشطة وألعاب للأطفال، فيما تقدم جمعية مرسال خدماتها من خلال عيادة للباطنة وعيادة للنساء.

وتشارك جمعية الأورمان في القافلة بتوزيع كراسي متحركة، واستقبال طلبات التمكين الاقتصادي، وطلبات إجراء عمليات القلب والقدم السكري والعيون، وتوفير الأجهزة التعويضية، بينما تقدم مؤسسة الجارحي كراتين مواد غذائية، وتوزع لعب الأطفال، إلى جانب تنظيم ندوة توعوية عن تنظيم الأسرة وسرطان الثدي بالتعاون مع مؤسسة بهية.

كما تساهم مؤسسة حياة كريمة في توزيع كراتين المواد الغذائية واستقبال طلبات دعم الحالات الإنسانية والتمكين الاقتصادي، فيما تقدم الهيئة القبطية الإنجيلية خدمات عينية وقافلة شاملة للعيون، إلى جانب تنظيم كرنفال للأطفال.

وتشارك مؤسسة أبو العينين بتوزيع كراتين المواد الغذائية ولعب الأطفال وحلوى المولد والشنط المدرسية، إلى جانب توفير صيدلية، فيما تقدم مؤسسة العربي شنطًا للمواد الغذائية، وتشارك جمعية رسالة بكراتين المواد الغذائية ومعرض للملابس.

وتختتم منظومة المشاركة بتوفير مؤسسة الجود للحوم، وبنك الطعام لكراتين المواد الغذائية، فيما تقدم مؤسسة صُنّاع الحياة خدمات عينية ومعرضًا للملابس، إلى جانب المساهمة في تنظيم القافلة، بما يعكس تنوع وتكامل الخدمات المقدمة للأهالي ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من حملة «إيد واحدة».