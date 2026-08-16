وكيل صحة بني سويف يتابع سير العمل بوحدة طب الأسرة بباروط

أجرى الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الأحد، جولة ميدانية بوحدة طب الأسرة بباروط، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية، والتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين على الوجه الأمثل، وذلك بحضور الدكتورة أسماء عبد الجواد، مدير إدارة بني سويف الصحية.

وتفقد وكيل وزارة الصحة خلال الجولة مختلف أقسام الوحدة، لمتابعة سير العمل ومدى الالتزام بمواعيد العمل وانتظام الأطقم الطبية، حيث تم رصد بعض الملاحظات والتوجيه بتلافيها على الفور .

وشارك في أعمال المرور ممثلون عن تفتيش الأسنان والمتابعة ومكافحة العدوى، حيث جرى مراجعة عدد من جوانب العمل داخل الوحدة، والتأكد من الالتزام بالإجراءات والقواعد المنظمة لتقديم الخدمات الصحية، بما يضمن سلامة المرضى وجودة الخدمة الطبية.

وأكد الدكتور هاني جميعة أن المتابعة الميدانية المستمرة تستهدف ضمان انتظام العمل داخل المنشآت الصحية، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تقصير أو مخالفات يتم رصدها.

وتأتي هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات مديرية الشئون الصحية ببني سويف بشأن تكثيف المرور والمتابعة الميدانية على المنشآت الصحية، والتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين بكفاءة وجودة.