قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جريمة أخلاقية .. ماذا حدث للفتاة العشرينية على يد الخفير المُتصابي بالغربية؟
القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين
أحمد حسن: الزمالك يطلب مهلة من «صلاح مصدق» لسداد مستحقاته بسبب الأزمة المالية
خريجون بلا تكليف ووحدات بلا أطقم.. تحرك برلماني عاجل لحل أزمة خريجي الفرق الطبية
الزمالك يصدم «بيزيرا» بقرار مُفاجئ .. العودة للقاهرة أولًا قبل حسم مصيره
3 لاعبين يُثيرون الجدل داخل الأهلي .. عرض للرحيل ومفاوضات مستمرة
فى ذكراه .. قصة أغلى مطرب فى زمنه صالح عبد الحي
أرخص علبة حلاوة المولد تبدأ من كام؟.. قائمة الأسعار الكاملة الشعبي والمحال الكبرى
شوبير يكشف كواليس مثيرة في اختبارات الحكام.. رسوب جماعي واعتداء داخل الاختبار
أحمد حسن: الزمالك يرفض رحيل بيزيرا ويتمسك بعودته للقاهرة قبل حسم مستقبله
منع عمالة الأطفال دون السن القانوني.. إجراءات حاسمة بالإسماعيلية لمنع تكرار حادث الدواويس
نقابة الصحفيين تعلن فتح باب التقدم للحج.. 30 ألف جنيه جدية حجز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تشييع جثمان زوجة حسن عيد بجامع الأزهر قبل نقلها إلى تونس

حسن عيد
حسن عيد
أحمد إبراهيم

كشفت أسرة حسن عيد عن تشييع جثمان زوجته بجامع الأزهر عقب صلاة الظهر، تمهيدا لنقله إلى تونس، مسقط رأسها. 

حسن عيد ينعي زوجته 

ونعى الفنان حسن عيد زوجته الراحلة، معربًا عن تقديره وامتنانه لكل من حرص على تقديم واجب العزاء له ولأسرته ومساندتهم في هذا الظرف الأليم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب حسن عيد: «البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة زوجتي وأم أولادي، أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل من واسانا وعزانا في فقيدتنا، شكر الله سعيكم جميعًا وعظم أجركم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، أسأل الله العظيم أن لا يريكم مكروهًا في من تحبون»

وأضاف: «شكرًا لمن عزانا، شكرًا لمن واسانا، شكرًا لمن حضر أو اتصل هاتفيًا أو علق في وسائل التواصل الاجتماعي، ونلتمس العذر لمن لم يستطع الحضور أو الاتصال أو حتى التعزية، فالدنيا دروب وأودية وكل يسعى في واديه».

وتابع: «وأتقدم بخالص الاعتذار لكل من لم نتمكن من الرد على اتصالاتهم أو رسائلهم أو تعليقاتهم، الحمد لله على ما قدر وما كتب، شكر الله سعيكم جميعًا وبارك الله فيكم».

وعن زوجته الراحلة، قال حسن عيد: «أشهد الله كنتِ لي نعم الرفيقة والسند، اللهم ارحم زوجتي الحبيبة ووسع مدخلها ونور قبرها واجعل روضتها من رياض الجنة، اللهم إنها كانت لي نعم الصاحبة والزوجة فاجزها عني خير الجزاء وأفرغ على قلبي صبرًا لا يتبعه حزن».

واختتم رسالته بالدعاء لها، قائلًا: «اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها ونقها من الذنوب والخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم آنس وحشتها في قبرها واجعل قبرها فسيحًا منيرًا واجمعني بها في جنات النعيم، آمين».

ورحلت عن عالمنا زوجة الفنان حسن عيد، أمس السبت، بعد أزمة صحية صعبة أصيبت بها مُؤخرا،حيث أعلن والد الفنان حسن عيد وفاة زوجة نجله.

حسن عيد الفنان حسن عيد أفلام حسن عيد زوجة حسن عيد وفاة زوجة حسن عيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دانا و حسام حسن

بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»

موعد المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

مشغولات ذهبية

أعلى مستوى في 9 أسابيع.. أسعار الذهب الآن في الأسواق

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

الزوج والزوجة

كانوا مسافرين يقضوا شهر العسل .. وفاة عروس بعد أسبوع من جوازها

حادث ارشيفية

بعد استغاثة «انجدوني».. مصرع سيدة وإصابة 6 في حادث تصادم برأس الحكمة بمطروح

محمد صلاح

تعاقدنا مع الأهم .. رئيس بشكتاش يكشف سبب فشل انتقال محمد صلاح ويؤكد: المدرب رفض الصفقة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 16 أغسطس.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو

تغيير مفاجئ في إطلالة كريستيانو رونالدو بعد زواجه من جورجينا

العنب والموز

الموز أم العنب.. أيهما أفضل من حيث البوتاسيوم ومضادات الأكسدة ؟

الجوافة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟.. فوائد صحية تجعلها من أفضل الفواكه

بالصور

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالة ملفتة وجذابة | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

كيف تتخلص من تساقط الشعر بالأعشاب؟

كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟
كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟
كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية
رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية
رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

زوجة حسام حسن

العميد اغمى عليه.. مشادة بين زوجتي حسام حسن تنتهي بمشهد صادم في الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد