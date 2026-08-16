مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يبدأ استقبال أفلام دورته الـ 11

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن بدء تلقى الأفلام الراغبة فى المشاركة بالدورة الحادية عشر للمهرجان، والتى ستُعقد في الفترة من 16 إلى 21 أبريل 2027، حيث سيتم تلقى الأفلام بداية من يوم 20 أغسطس الجاري وحتى 20 ديسمبر المقبل



ويشترط مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أن تكون الأفلام المتقدمة للمشاركة فى المهرجان لا يتجاوز تاريخ إنتاجها سنة 2026، ولم تعرض داخل مصر عرضا جماهيريا من أى نوع، ويهتم المهرجان حصريا بالأفلام التي تُمثل إبداع النساء من الأعمال التي أخرجتها أو كتبتها للشاشة إمرأة أيا كان موضوعها، بالإضافة للأفلام التى تتناول قضايا تمكين المرأة والمساواة ومشكلات النساء الموروثة أو المستجدة حتي ولو كان مبدعوها من الرجال.



ويضم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة مسابقتين دوليتين، الأولى للأفلام الطويلة (روائي – تسجيلي – تحريك) لا تقل عن 60 دقيقة، والثانية للأفلام القصيرة (روائي – تسجيلي – تحريك) لا تزيد عن 60 دقيقة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البرامج الخاصة والعروض خارج المسابقة الرسمية للمهرجان.