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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«خوفو».. ممثل السينما المصرية في لوكارنو يحصد جائزة الفهد الفضي

فيلم خوفو
فيلم خوفو
محمد نبيل

حصد الفيلم المصري القصير «خوفو» جائزة الفهد الفضي ضمن المسابقة الدولية للدورة الـ79 من مهرجان لوكارنو السينمائي.

الجائزة تأتي في أول مشاركة عالمية للفيلم وأولى التجارب الإخراجية القصيرة للمخرج محمود عاصي.

وأشادت لجنة التحكيم، في بيانها الرسمي، بالعناصر السينمائية المختلفة للفيلم، الذي ينافس ضمن المسابقة الدولية للمهرجان، أحد أعرق المهرجانات السينمائية العالمية.

وقد عرض فيلم «خوفو» ثلاث مرات ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ79 من مهرجان لوكارنو، أيام 8 و9 و10 أغسطس الجاري، وسط حضور جماهيري وإشادات نقدية وجماهيرية بالفيلم، بحضور عدد من صناعه.

وعبّر المخرج محمود عاصي عن سعادته بالجائزة، قائلًا: «السينما هي أرشيف حي لأسئلتنا ومشاعرنا الإنسانية، وفيلم خوفو هو مساهمتي الأولى في هذا الأرشيف الكبير والعظيم».

وجاء التصوير في مواقع حقيقية بتحدياته الخاصة، وكان أبرزها التنسيق للتعامل مع الحيوانات داخل بيئة حضرية. 

ولضمان سلامة الجمل وسلامة فريق التمثيل والعمل، استعان الإنتاج بأطباء بيطريين متخصصين ومدرب حيوانات محترف طوال فترة التصوير، للتأكد من التعامل بكل عناية ومسئولية في كل المشاهد التي ظهر فيها الحيوان.

وتدور أحداث الفيلم في نزلة السمان، حيث تتنفس البيوت غبار التاريخ تحت ظل الأهرامات، ويتابع قصة «سيد»، صبي يبلغ من العمر 14 عامًا، يجد نفسه ممزقًا بين ما يفرضه عليه المجتمع وحبه الصامت لجمل عائلته المريض.

خوفو فيلم خوفو لوكارنو

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