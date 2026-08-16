تفاصيل تشييع جثمان زوجة حسن عيد من تونس

كشفت أسرة الفنان حسن عيد عن تواصيل مراسم تشييع جثمان زوجته حيث من المقرر ان يتم نقلها الى تونس وتقوم الأسرة حاليا بعمل الاجراءات اللازمة للسفر.

ولم تحدد أسرة الفنان حسن عيد موعد تشييع الجثمان فى تونس حيث يتوقف ذلك على الانتهاء من اجراءات السفر الى تونس مسقط رأسها.

حسن عيد ينعي زوجته

ونعى الفنان حسن عيد زوجته الراحلة، معربًا عن تقديره وامتنانه لكل من حرص على تقديم واجب العزاء له ولأسرته ومساندتهم في هذا الظرف الأليم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب حسن عيد: «البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة زوجتي وأم أولادي، أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل من واسانا وعزانا في فقيدتنا، شكر الله سعيكم جميعًا وعظم أجركم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، أسأل الله العظيم أن لا يريكم مكروهًا في من تحبون»

وأضاف: «شكرًا لمن عزانا، شكرًا لمن واسانا، شكرًا لمن حضر أو اتصل هاتفيًا أو علق في وسائل التواصل الاجتماعي، ونلتمس العذر لمن لم يستطع الحضور أو الاتصال أو حتى التعزية، فالدنيا دروب وأودية وكل يسعى في واديه».

وتابع: «وأتقدم بخالص الاعتذار لكل من لم نتمكن من الرد على اتصالاتهم أو رسائلهم أو تعليقاتهم، الحمد لله على ما قدر وما كتب، شكر الله سعيكم جميعًا وبارك الله فيكم».

وعن زوجته الراحلة، قال حسن عيد: «أشهد الله كنتِ لي نعم الرفيقة والسند، اللهم ارحم زوجتي الحبيبة ووسع مدخلها ونور قبرها واجعل روضتها من رياض الجنة، اللهم إنها كانت لي نعم الصاحبة والزوجة فاجزها عني خير الجزاء وأفرغ على قلبي صبرًا لا يتبعه حزن».

واختتم رسالته بالدعاء لها، قائلًا: «اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها ونقها من الذنوب والخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم آنس وحشتها في قبرها واجعل قبرها فسيحًا منيرًا واجمعني بها في جنات النعيم، آمين».

ورحلت عن عالمنا زوجة الفنان حسن عيد، أمس السبت، بعد أزمة صحية صعبة أصيبت بها مُؤخرا،حيث أعلن والد الفنان حسن عيد وفاة زوجة نجله.