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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إهمال طبي.. ابنة فيروز تكشف تفاصيل وفاة زياد الرحباني

زياد الرحباني
زياد الرحباني
أحمد إبراهيم

نشرت ريما الرحباني، ابنة الفنانة فيروز، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تعلن فيه عن أسباب رحيل زياد الرحباني بعد فترة من وفاته. 

 

تفاصيل رحيل زياد الرحباني

وقالت شقيقة الموسيقار الراحل، وابنه النجمة الكبيرة فيروز، في بوست نشرته عبر حسابها بموقع “فيس بوك”: "شويّة نقط عالحروف رُغم إنّو المَوضوع خاص وما بيِعنِي حدا ولا بيخِصْ حدا، بس بِما إنّو تناوَلتُوه بِغَزارة رُغم خصوصيّتو وشيَّعْتوا وشنَّعْتوا بالمَعلومات والتَكهُّنات والِإشاعَات وعَم تثبّتوها حقَايِق، رَح إضْطَر حِط النُقط عالحرُوف وبِوقاحَة مُطلقة لأَن اللي نايِم وخاص، ما كان لازم يِطلَع وإضْطَرَّيتُوني طلّعُوا فا تفَضَّلوا عنَاوين النَشرَة".

وأضافت بعض النقاط الآتية كعناوين للبوست:

زياد ما فَل مِن كِبدو ولا مِن البَنكرياس

زياد ما كان وِصِل عا مَرحلة زَرع الكِبِد

زياد ما معاوِز مصريَّات حدا، لا دولة ولا غير دولة

وأكيد مِش لمِّيِة حدا! يا عيب الشوم

زياد إمّو وإختو معو وحدّو من أوَّل العُمر لآخِر العُمر

زياد ما إستَسلَم ولا زِهِق من الحَياة ولا قرَّر يفِل

زياد ملَقَّط بالحياة وبيحِب الحياة وبيخاف من المَوْت

وبيخاف عا حالُو

زياد مؤْمِن ثَوْرَجي. إيمَانو أَقوَى مِن إِيمَانْ المؤْمِنين بيدُون تسَاؤُلات

زياد كان يردِّد السلامُ علَيكي يا مريم كِل الوَقت من 15 سِنة

قدّام اللي بيحِس بيحبُّوه بلا ولا شي، اي قدَّامنا

زياد سَكَن معنا بعد آخر حَفلة عِمِلها بِ رَحبِة

زياد الثَوْرجي اللي بأوّل طَلِعتو تَرَك البَيت، وما عاد رجِعلُو

لمّا حَسْ حالو تِعبَان خاف يِبقى وحْدُو

وفَضَّل يِبقى مَع أهلُو اللي هنِّي نِحنَا

يعني ما إسْتَسلَم إلا لَحُب إمّو وإختُو

وتابعت: "وأخته قَبل أمه لأن بيَعرِف إن الأم، أم! بِتحِب بيدون قَيد أو شَرط ما بيهمّا تِفهَم ما بيهِمّا إلا تحِب وما بتعرِف إلا تحِب.. بينما اخته بتِفهَمو بِتْحِس مِش بَس معه بِتحِس مِتلُو وبيدون كلام وبتحِسُّو بِصِدق بيدون شَرْح وهيْدا اللي كان بِحَاجِة إلو، زياد راح غَلطة أو إهمالْ طُبّي من حُكما آمَن فيهُن وكان يُرفُض بشَكل قاطِع يستَشير غيرُن، وهنّي يَبدو ما آمَنو فيه! إِهمال أو غَلطة، غَلطة كبيرة كتير.. الله لا يسامِح اللي كان السَبَب مع إِنّي مَسيحيًّا لازم سامِح بس لأوّل مرّة مش قادرة، لأن زياد ما كان بيِنغَلَط معو، مش زياد اللي بيِنغَلط معو حتّى لو كَان مريض عنِيد ومِتعب".

واختتمت: "بفَضّل إاكتِفي بهَالقَدْ لأن أساسًا كل هَيدا ما كان بيِعنِي حداً بس لما تِكتر الأقوال والخبَرِيّات.. وتِتثَبَّتْ لازم صاحِب الحَق يصحِّحَا، فا رَحْ إكتِفي بالعَناوِين، وإن شاء الله ما اضْطَر ولا يَوْم للنَشْرة الكامِلة".

زياد الرحباني الفنان زياد الرحباني فيروز الفنانة فيروز ابنة فيروز

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